Kövér László nem örülne, ha kiesne a parlamentből az MSZP

Azt mondta, míg a kommunizmus ideológiájának megvoltak a címzettjei, nevezetesen a munkásoknak azt ígérték, hogy övék lesz a hatalom, és a náciknak is világos üzenetük volt, addig a teljes önfeladással járó bevándorláspárti politikában nem fedezett fel logikát.



Csúri Ákosnak, a Blogstar.hu alapítójának kérdésére leszögezte, a magyar kormánynak érdeke, hogy az unió tagjai maradjunk, a határok átjárhatóságát tartja az egyik legnagyobb vívmánynak, hiszen ez a magyar nemzet határok fölötti egyesítése szempontjából is fontos.



Kövér arról is beszélt, hogy szerinte nem lenne jó, ha az MSZP kiesne a parlamentből a következő választáson, hiszen akkor adódik a kérdés: ki marad? A fideszes politikus szerint a magyar politikai porond többi ellenzéki szereplője rosszabb, mint a szocialisták, mégpedig részben azért, mert maguk eredetét 2010-re vagy későbbre datálják, vagyis nincs hagyományuk, s ezt még büszkén is hirdetik. Értelmezése szerint az MSZP-t egyébként az alaptörvény szerint akár be is lehetne tiltani, botrányosnak nevezte az MSZMP-vel való jogfolytonosságukat, ám még így sem tartaná jónak, ha kiszorulnának a parlamentből.