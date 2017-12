Közadakozásból épült a műjégpálya - 30 éve

Háromszög és Lóversenypálya

1987 volt a jégpálya és a Forrás Hotel éve. Eredményeivel minden évben fényképes kiadvánnyal büszkélkedett a Délép – mutatja Csonka István és Mura Mészáros József. Fotó: Frank Yvette

– Nagyon régen szeretett volna a szegedi fiatalság egy jégpályát állandó használatra, mert addig csak felöntött iskolaudvarokon, kézilabdapályán korcsolyázhattak, vagy természetes vizeken – emlékezett vissza a műjégpálya ötletének megszületésére Csonka István . A szakember akkoriban előbb a városi pártbizottság gazdaságpolitikai osztályvezetőjeként, később a városi tanács gazdasági ügyekkel foglalkozó általános elnökhelyetteseként dolgozott.Szeged utolsó tanácselnöke volt. Felidézte, az ő korosztálya emlékszik olyan lehetőségekre, mint amilyen a mai Vám tér helyén a talajvizes Háromszög volt, vagy a Szabadkai úti bevásárlóközpont helyén elterülő Lóversenypálya. A hetvenes évektől mindig szerepelt a műjégpálya gondolata a városfejlesztésekben, de nem maradt rá pénz. Elindult azonban egy társadalmi kezdeményezés, amit úgy karolt fel a városi KISZ-bizottság, hogy tíz és száz forintos téglajegyeket árultak az iskolai és vállalati alapszervezetei tagságának. Tetemes összeg, hatmillió forint gyűlt össze.

Szocialista tao

Fejtörést okozott

Az építkezés helyszínét az jelölte ki, hogy nagy hűtőkapacitás kellett a létesítményhez. Mivel akkoriban építették több ütemben a szalámigyár vágóhídja mellé a hűtőházat, feltételezték, hogy a szükségesnél jóval nagyobb kapacitásába belefér majd a jégpálya hűtése is. Már csak az volt a kérdés, érdemes-e a kiszemelt nádas-ingoványos területre építeni. Mérlegelte a városvezetés, mi kell jobban, a hűtés vagy a biztos alap, és az előbbi döntött. Már csak a pénz nagyobbik felét kellett előteremteni. Mivel tervgazdálkodás folyt, vagyis az aktuális beruházásokra, például a lakótelep-építésre midig előre leosztották a pénzt, és mindig kalkuláltak hozzá tartalékot. Abból adódott mozgásterük.– Olyan annak idején nem fordulhatott elő, hogy amit elkezdünk, azt ne fejeznénk be. Mármost a téglajegyekből összegyűlt pénz ugyan nagyon sok volt, mégsem elég, ezért átcsurgott az ügy városi beruházásba. Sőt vállalati hozzájárulásokat is igénybe vettünk, azt is mondhatnám: ez volt a „szocialista tao" – tette hozzá mosolyogva Csonka István.– Ezt már a városi pártbizottság szervezte meg. Összehívtuk a cégeket, kiosztottuk, ki mit csinál az építkezésen, ők pedig „önként" vállalták. A Délterv, a legnagyobb tervezővállalat kapta a feladatot „szocialista felajánlásból", magyarul köszönetért cserébe. A terepmunka koordinálását átvette a Szeged Városi Beruházási Vállalat. Végül 1654 négyzetméteren sok társadalmi munkával hivatalosan 1983-ban elkezdődött, és 1987-ben befejeződött az építkezés. 26 millió forintba került. A kommunista szombatokat a KISZ és a városi pártbizottság szervezte. Szabadtérinek épült a műjégpálya Stifán Sándor tervei alapján, Balassa János és Plavecz Jenő délépes építésvezető irányításával.– Én meg tao-végrehajtó voltam – veszi át a szót nevetve Mura Mészáros József, aki abban az időben a Délmagyarországi Magas- és Mélyépítő Vállalat főmérnökeként működött közre.– Nem csináltunk még ilyet, de mindig megvalósítottuk, amit megterveztek a mérnökök. Az egyszerűbb rész ment is, a talajcsere, rétegrendezés. Fogósabbnak bizonyult a vasbeton pilléres támaszok megépítése, amire a lelátó került, alá pedig a szervizrész, ami négy-öt méteres cölöpökön nyugszik. Kihívás volt ilyen vizes területre építeni. Persze tetszett, mert fejtörést okozott, de megoldottuk: elvezettük a vizet. Tetőt a rendszerváltás utáni években kapott a létesítmény, és akkor építették ki az önálló jégkészítő hátterét – tette hozzá az egykori főmérnök.