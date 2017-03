Kőzápor a Széchenyi téren? Petőfi Szegeden? - Forradalmi emléksétán jártunk

Cegléden is elhangzott Kossuth híres szegedi beszéde?

1848. szeptember 28-ára népfelkelést terveztek Szegedre, azonban szeptember 24-én Kossuth bejelentette, hogy alföldi toborzókörútra indul, így köztük Szegedre is ellátogat, ezért a felkelés végül nem valósult meg. Kossuth október 4-én érkezett Hódmezővásárhelyről Szegedre, Algyőnél már egy teljes karaván kísérte. A mai Budapesti körút magasságában hétezer nemzetőr csatlakozott a már Algyőnél is óriásira duzzadt kísérő tömeghez, a mai Kossuth Lajos sugárútnál pedig közel tízezer ember állt sorfalat, tiszteletüket kifejezve ezzel. Háromnapos itt tartózkodása alatt ötszáz olasz katonát szabadított ki a szegedi várból, akik később katonai szolgálatot teljesítettek magyar oldalon, illetve az ispotályokat is meglátogatta, ahol mindent rendben talált.

Véres vasárnap



Szabadságon a szabadságharc közben: Petőfi Szegeden is járt a forradalom idején?

Kőzápor a Széchenyi téren

Kossuth újra Szegeden

Verset költöttek Batthyányról a szegediek

- Vajon miért itt gyülekezünk? – tette fel a kérdést Monostori András idegenvezető annak a negyvenfős publikumnak, akik a szegedi bástyához érkeztek a délután három órára szervezett 1848-49-es forradalmi emléksétára. A válasz nem sokáig váratott magára, az érdeklődők történelmi kalauza gyors felelettel szolgált: két nappal a forradalom kirobbanása után 1848. március 17-én itt, a Tisza-parton futott be a Pannónia gőzhajó, amelynek utasai élményeikkel, a sajtó termékeivel és röpiratokkal meghozták a pesti események híreit: a forradalom Pest-Budán elkezdődött.A hétállomásos múltidéző séta a Klauzál téren, Kossuth Lajos szobránál folytatódott, hiszen a politikus két alkalommal is ellátogatott Szegedre ebben az időszakban.A szobornál felolvasták az államférfi híres szegedi beszédét, amelyről kiderült, egy legenda szerint – amelyet azóta sem tudtak igazolni – Cegléden ugyanez a beszéd néhány nappal korábban elhangzott.Miután Kikinda szerb kézre került, újabb nemzetőr századokat küldtek a város felmentésére, azonban útközben Szőregnél a nemzetőrök felöntöttek a garatra, és összetűzésbe keveredtek a helyi szerb lakossággal, amelyben tizenöten vesztették életüket.– A szerbek nagyrésze átmenekült Deszkre, míg két részeg egészen Szegedig szaladt, hogy jelezze, baj van Szőregen. Gyorsan híre ment ennek a városban, még a kisgyermekek is fegyvert ragadtak, vagy legalábbis fegyvernek alkalmas tárgyakat, és azt kiabálták: „Halál a rácokra!" – mesélte a Wagner udvar kapujában Monostori András.A helyszín választása nem véletlen: miután futótűzként terjedt a városban a szőregi vérontás, el kezdték a városban felhajtani a szerb kereskedőket. Egyiküket a Dömötör toronytól egészen az otthonáig, a mai Wagner udvar kapujáig kergettek, ahol végül meggyilkolták, mivel úgy hitték, szerb katonákat (szerviánusokat) és fegyvereket rejteget a pincéjében. A hatvan halálos áldozatot követelő véres vasárnap után Szegeden gyülekezési tilalmat vezettek be.A kormány 1849 júliusának első napjaiban kezdte meg átköltözését Szegedre. Több kilométeres kocsikaraván indult el Pest-Budáról. Az országgyűlés a városházán, a hadügy a Zsótér-házban rendezkedett be, a pénzjegyek nyomtatását a várban oldották meg. Mivel Szegeden akkoriban csak egy módosabb étterem, az Arany Oroszlán Kaszinó üzemelt az Égő Arany helyén, így a politikai vezetők étkeztetését három turnusba szervezték: délben a kisebb rangú tisztviselők, kettő órakor a közepes rangú tisztviselők, míg négy órakor a legnagyobb rangú tisztviselők étkeztek.- Petőfi 1849. július 3-án szabadságra távozott Mezőberénybe Orlai Soma barátjához. Az ezt követő napokról keveset tudunk. Tömörkény István édesanyjának visszaemlékezéséből úgy értesülünk, hogy Petőfi ezekben a napokban járt Szegeden, méghozzá az Arany Oroszlánban, ahol Tömörkény édesanyja dolgozott. A legenda szerint el is ájult az étteremben – tudtuk meg Monostori Andrástól a legenda részleteit.A séta következő állomásánál, a Tömörkény István Gimnáziumnál Monostori András a túlpartra, a lombtalan fáktól még látható Vakok Intézete felé mutatott, ugyanis 1849. július 28-án ennek helyén robbant fel a lőporraktár, amely a Délvidék összes lőportartalékat (kétszáz mázsa) jelentette. A robbanás környezetében 10 ház porig rombolódott, a Tisza-partján kikötött hajók megsérültek. Jókai Mór – aki a szegedi oldalon tartózkodott - Életem regénye című művében visszaemlékezett a szörnyű napra: a városháza kapujába húzódott az óriási méretű robbanás lökéshullámától a szegedi oldalra is átrepülő épülettörmelékek elől. A korabeli sajtó 60 halottról számolt be, ez az adat azonban utólag tévesnek bizonyult: közel 800 áldozatot követelt a szerencsétlenség, amelyről a mai napig nem derült ki, hogy az épületben magyar honvédek mellett dolgozó osztrák foglyok szabotázsakciója vagy baleset volt.- Kossuth igyekezett a román nemzetiségi kérdést megoldani, és Nicolae Bălcescu személyében nyitott tárgyalópartnerre talált. A román-magyar Békülési Tervezetet július 14-én mindkét fél elfogadta, amely alapján a román nyelvet engedélyezték a hivatalokban, az oktatásban és a vallásgyakorlásban. Emellett megegyeztek egy magyar csapatokat támogató román légió megalapításáról is – tudtuk meg Monostori Andrástól a Klauzál téren elhelyezett emléktáblánál. Hiába a sikeres tárgyalások, a tervezet megvalósulását keresztülhúzta Avram Iancu, román felkelő türelmetlen katonai magatartása.Miután gróf Batthyány Lajost miniszterelnökké választották, fáklyás felvonulást tartottak Szegeden, majd verset is költöttek a szegediek az államférfiról.A megemlékezés utolsó állomása az Aradi Vértanúk terén elhelyezett szőregi csata emlékműve volt. – Eredetileg huszárszobrot akartak állítani, de nem volt rá pénz, így lett végül az oszlop tetején ágyúgolyón álló turulmadár – jegyezte meg a szobor keletkezési történetével kapcsolatban Monostori András.A szőregi csata főbb eseményeinek felvázolása után az előadók megköszönték a részvételt, a publikum pedig hangos tapssal hálálta meg a közel kétórás idegenvezetést.