Közel hétezer új hallgatóval indul a tanév a szegedi egyetemen - beiratkozási héttel segítik az elsősöket

– Első a bürokrácia! – válaszolta hétfőn délelőtt a szegedi Papp Bence a József Attila Tanulmányi és Információs Központ (TIK) hátsó bejáratánál kígyózó sorban. A kérdés az volt, hogy járt-e már a standoknál. Egyetértett vele Körmendi Zoltán is, akit történelem- és magyartanár szakra vettek fel. A két fiú még jókedvű volt, bár még csak tíz perce álltak a hosszú sorban a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) péntekig tartó beiratkozási hetének első napján. Előttük a leendő sport- és rekreációszervező szakos Komáromi Helga állt. – A helyzetfelmérő lappal sok volt a bonyodalom, vagy négyszer dobták vissza. Remélem, itt már minden simán megy majd – mondta a lány.



A programsorozat nemcsak az adminisztrációban segíti az elsőéveseket, hanem az egyetemi szervezetekkel is megismerkedhettek. Így a standok között az Idegennyelvi Kommunikációs Intézet és az Életvezetési és Tanácsadó Központ is várta többek között a gólyákat. A hét nyitásaként a Zeneművészeti Kar fúvósai, az egyetemi pomponcsapat és salsások szórakoztatták a jövőbeli hallgatókat a TIK melletti parkban felállított színpadon.



A „Nagy Beiratkozáson" már azok is részt vehettek, akiket a pótfelvételi során vettek fel, ugyanis kihirdették az eljárás eredményeit. E szerint 316 hallgatót vettek fel még pluszban. Csakúgy mint a rendes eljárásban, a pótfelvételin is a jogi képzések voltak a legnépszerűbbek. A felvettek túlnyomó többsége önköltséges képzésre jelentkezett, de az Egészségtudományi és Szociális Képzési Karra, ápolás mesterszakra államilag támogatott helyekre is kerültek be hallgatók.



A 2017-es központi felvételi eljárás eredményeként összesen 5725 új hallgató kezdheti el tanulmányait az SZTE-n. A Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogramban előreláthatólag 196 új hallgató érkezik a szegedi egyetemre, az önköltséges idegen nyelvű képzésekre felvettek száma pedig meghaladja a 670-et. Az Erasmus-programban pedig mintegy kétszázan kezdik meg tanulmányaikat Szegeden valamilyen részképzésen.



0036: Helga, Bence és Zoltán az adminisztrációval kezdte a beiratkozási hetet. A többi program csak ezután jöhet – mondják.

A zeneművészetisek előadásával, pompon- és salsabemutatóval indult a „Nagy Beiratkozás". Fotó: Borbola Lilla