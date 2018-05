Közeleg az érettségi: minden napját tanulással tölti Bianka és Róbert, de izgulni csak aznap reggel fognak

Fotó: Kuklis István

A Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központban (TIK) tanulás közben zavartuk meg a napokban egyik délután Vass Biankát, a szegedi Radnóti és barátját, Szalai Róbertet, a Deák Ferenc Gimnázium végzős diákját. A fiatalokkal három héttel ezelőtt találkoztunk először, akkor az érettségi előtt álló diákokat a terveikről, félelmeikről kérdeztük az egyik népszerű belvárosi kávézóban. Bianka Budapestre szeretne menni a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre, barátja jogásznak készül Bianka néhány napja sikeresen teljesítette a fizikai állapotfelmérőjét: volt futás, sprint, felülés, fekvenyomás. – Sikerült, alkalmas vagyok– foglalta össze röviden az eredményt.A fiatalokat most arról kérdeztük, hogyan és mennyit készülnek a május 7-én, jövő hétfőn kezdődő érettségi vizsgákra. Találkozásunkkor az irodalom- és történelemkönyvet tanulmányozták. Azt mondták, rendszeresen a TIK-ben tanulnak.– Hetente kétszer-háromszor jövünk a délutáni órákban. Én korábban otthon, a megszokott környezetben jobban szerettem tanulni, de Bianka miatt kezdtem el én is ide járni. Motiváljuk egymást – mondta Róbert. A végzős diákok szerint a gimnazisták körében is egyre felkapottabb hely tanulásra vagy különórákra a TIK, az egyetemisták mellett egyre több gimnazista keresi fel. A tanulás mellett Robi hetente háromszor különórára jár egy matektanárhoz, akivel a korábbi érettségi feladatokat oldják meg.– Most már mindennap, hétfőtől vasárnapig a tanulásra koncentrálunk legalább három-négy órát. Szerencsére a tanáraink is nagyon rendesek, hiszen mindannyiunk érdeke, hogy jól sikerüljön az érettségi – magyarázta Bianka, majd hozzátette, ők még nem izgulnak. – Majd csak akkor, ha eljön az ideje. Aznap, május 7-én reggel – mondta.A fiatalokkal legközelebb jövő héten hétfőn, az érettségi után találkozunk.