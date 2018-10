˝Közép-Európában elég realistának lenni, itt úgyis szürreális minden˝ - Megjelent Temesi Ferenc legújabb regénye

Nyugger l’amour

Temesi Ferenc bemutatta legújabb kötetét, amelyből az is kiderült, miért épp moziban volt jó randizni 1966-ban. Fotó: Karnok Csaba

Át kell hágni a szabályokat

Senki nem tudott angolul

A 49/49 két idősík, de egy szerelem. Vagyis inkább szakadozott szerelem a szegedi utcákon. Ilona és Márk története ez, akik az 1960-as években gabalyodtak egymásba Porlódon, de szerelmük akkor még nem tudott beteljesedni. A lány Norvégiába disszidált, majd a 2010-es évek tájékán ismét visszatért.– Mikor újra találkoznak, a tűz még jobban belobban, mint a ’60-as években. Ez már a nyugger l’amour, ahogy én hívom – viccelődött Temesi Ferenc. – Hatvan felett is van szerelem, szex, összeveszés és kibékülés is. Amiről a fiatalok azt hiszik, nincs.Az író szerint az ember szívesebben mesél azokról az időkről, amikor fiatal volt. A vágyódás a saját fiatalságunk iránt mindig ott van bennünk, ezért is meríthetett fiatalkori élményeiből. Igyekezett úgy megírni ezt a könyvet, hogy a mai fiatalok is értsék a történelmi szálat. Nyelvileg nem olyan nehéz a szövege, mint a Por című kötetének, épp ezért alkalmas lehet a lefordításra. – November végén elutazom New Yorkba, remélem, ott megtalálja a fordítóját a művem. Egyébként az Amszterdam stb. az egyetlen könyvem, amelyet lefordítottak – árulta el az író.A 49/49 arról a generációról szól, akiknek felejteni kellett, és ment is nekik. Temesi Ferenc többször a „szochaza" kifejezést használja ebben a kötetében, mert annak idején kevesebb dolgot mondhattak hazának az emberek.– Három dologról nem írhattunk: a ruszki megszállásról, ’56-ról és a párt vezető szerepéről. Bár én megcsináltam a Porban, mindháromról írtam, és nem csuktak le. Át kell hágni a szabályokat. Úgy, hogy észre sem veszik. Fontos, hogy a hatalom nem tudja megváltoztatni egy író neurózisát. Meggyőzni lehet, de le nem. Akkor már nem író.„Hová vihette egy múlt századi gimnazista a babáját, ha nem akart a szülei felügyelete alatt lenni?" – tette fel könyvében a kérdést Temesi Ferenc. Nos, sétálni. Bár rossz idő esetén maradt nekik a mozi. Amiből akkor három is volt Porlódon, de persze ki kellett zárni azt, ahol fel kellett emelni a lábakat, ha egy pocok végigfutott a széksorok között. Tökéletes választásnak bizonyult a mozi. Megfelelt, ha a sötétben csókolózni akartak, noha sokszor túl hangos volt a beszéd, de az is előfordult, hogy figyeltek a filmre, mert érdekes volt. Temesi szerint az élet is olyan, mint egy mozi, ahová későn ülsz be, és próbálod kitalálni a cselekményt.– Minden nemzedék azt hiszi magáról, hogy ő törte az utat a szexuális forradalomba. Az előttünk lévő rock ’n’ roll generáció juttatta el a lányokat oda, hogy el merjenek velünk jönni egy házibuliba. Ekkor jöttek divatba az angol dalok, noha senki nem tudott angolul. Énekeltük a magunk kamuangolját, de senkinek sem tűnt fel, hogy nem jól – magyarázta az író a házibulis fejezet kapcsán.Temesi Ferenc arra is élénken emlékszik vissza, hogy volt Szegeden egy Szűz Mária-szobor, amelyről azt beszélték, hogy a kezében ismét kivirágzik az elhervadt növény. Ezért az elvtársak lefűrészelték a kezét, ami nehéz munka volt, hiszen akkoriban nem flexeltek. – Erre mondom én, hogy Közép-Európában elég realistának lenni, itt úgyis szürreális minden.A 49/49-ből azt is megtudja az olvasó, mivel nem foglalkozott egy kamasz ’66 körül. Például azzal, hogy milyen ízű lehet a csókja két kisfröccs és a hozzá tartozó cigaretta után.Persze nem csak a kisded kamaszálmokról szól a mű. A regénybe beleköltözött az író régi barátainak emléke, így Ördögh Szilveszter, Baka István és Zoltánfy István is.– Haverból sok lehet az életben, de barátból nem.