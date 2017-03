Középiskolások hete: slam és irodalom a Hungiban - videóval

– Az irodalom a szívem csücske – mosolyodik el Szebenyi Bence, a Deák Ferenc Gimnázium 10.-es diákja, aki forgatókönyvírónak, filmrendezőnek készül. – A gimiben média szakon tanulok, érdekel ezenkívül a slam, verseket is szoktam írni, igaz, még csak a fióknak.A Középiskolások Hete, röviden a Kö7 hétfőtől szombatig kínálja a legfrissebb programokat fiatal közönségének. A programsorozat célja, hogy közvetlenül megszólítsa ezt a korosztályt – ahogy a Dél-Alföldi Művészeti Kapocs Alapítványnak is. – Alapítványunk fontos célja a szegedi kortárs irodalom bemutatása, ennek egyik eszköze az Együttállás című antológia ingyenes kiosztása – magyarázta Kovács Ágnes kurátor. – A Kö7 után középiskolákat is megkeresünk: rendhagyó irodalomórán a költők kiosztják a 400 példányban kinyomtatott kötetet.Az Együttállásban három költő, Zalán Tibor, Jónás Tamás és Jagos István Róbert kilencven alkotása olvasható – mindhárman kötődnek Szegedhez. – A kötettel azt az űrt szeretnénk kitölteni, ami a kortárs irodalom középiskolai oktatásában van sajnos, alternatívát kínálunk – mondta Jagos István Róbert.A Kö7 ingyenes programjairól további részletek a ko7.hu honlapon találhatók.