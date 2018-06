Középpontban a gyakorlati oktatás, a tehetséggondozás és a kutatás-fejlesztés

Az oktatási és kutatási együttműködés csütörtöki aláírása előtt Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) rektora kiemelte, hogy a megállapodás előkészítésében meghatározó szerepe volt Farkas Sándornak, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkárának, aki korábban kormánybiztosként segítette a mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. újjászervezését. A rektor szerint ez az együttműködés elősegíti, hogy a szakmai versenyeken jelenleg is kiválóan teljesítő hódmezővásárhelyi Mezőgazdasági Kar hallgatóinak a képzése még színvonalasabb legyen, s szakmájuk mestereivé váljanak. Kérdésünkre elmondta, nem csupán az adott kar hallgatói profitálhatnak a közös munkából, hanem kutatási együttműködések is születhetnek, így valamennyi hallgató bekapcsolódhat a ménesbirtokkal közös projektekbe.



Pap István Tibor, a ménesbirtok vezérigazgatója elmondta, a birtok jogállását 2016-ban törvénybe foglalva rendezte a kormány, s most az elmúlt időszak elmaradt fejlesztéseit megpróbálják rövid időn belül pótolni. A cél, hogy ne csak azt mondhassák el magukról, hogy Magyarország és Európa legnagyobb és legrégebbi üzemei közé tartoznak, hanem a legmodernebbek is szeretnének lenni.



A megállapodás értelmében a ménesbirtok bekapcsolódik az SZTE-s hallgatók szakmai képzésébe, valamint lehetőséget ad bevonásukra a saját vagyonkezelésben lévő szántóterületek monitorozásához, az agrotechnikai kezelés hatásainak értékeléséhez, az innovatív takarmány-előállítás elősegítéséhez, valamint az állatitermék-előállítás fejlesztéséhez. Ezenfelül a két intézmény közös kutatási-fejlesztési projekteket indíthat, és a tehetséggondozás területén is együttműködnek.