Közgyűlés: indul a kampány?

A közgyűlésről élőben tudósítunk 9 órától.



Tervezési hiba és drágább kivitelezők miatt emelkedik több szegedi beruházás ára, ezért kellett újraszámolni a kiadások egyes részeit. A Dobó utcai bölcsődére például 1,7 millió forinttal kell többet költeni a vártnál.



Változik néhány készpénzmentes és okos fejlesztés, így az új parkolóórák valamint az elektromos töltőpontok telepítésének határideje is módosul. Az egyik legfontosabb téma az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok idei üzleti tervei – ezekről is döntenek a képviselők.



Mindez várhatóan kampányhangulatban történik majd. Bár a 2018-as választásokig jóval több, mint egy év van hátra, a héten beindultak a szegedi pártok. A Fidesz–L.É.T.–KDNP tandem vélhetően külföldi utazásaival igyekszik kizökkenteni Botka László polgármestert, miközben az MSZP kormányra kerülése esetén luxusadót vetne ki azokra, akiknek 100 millió forintnál nagyobb a vagyonuk, és progresszív adóval sújtanák azokat, akik havi egymillió forintnál többet keresnek. Parázs vitákra számítunk, mivel a fideszes politikusok az MSZP szerdai szegedi aláírásgyűjtő kampányindítójukon is feltűntek.