Közgyűlés: most dől el, mire, mennyit költünk Szegeden

Egy nulla támogatottságú egyesület - az Összefogás Szegedért - akar kigolyózni a külső bizottsági helyekről egy mérhető támogatottságú pártotszerint értelmezhetetlen, amit Binszki mond, mert a közgyűlésben frakciók vannak. Binszki egy külső tagot jelölhet, erre joga van, mint egyéni képviselő.hatalmi arroganciával vádolja Botkát. A végére csak belejöttek a képviselők...városfejlesztési alpolgármester zárja a vitát. Emlékeztet: telepítettek fasorokat több utcában, a zöldterületeket fejlesztik Szegeden.A pályázatokkal kapcsolatban megemlíti, hogy elmaradások vannak, várhatóan idén tavasszal lehetnek kiírások. Ide tartozik a szentmihályi bölcsődefejlesztés és a tarjáni, odesszai pályázatok is.egyéni képviselői körzetet kíván Szentistványinak,- hogy szembesüljön például olyan lakossági igényekkel, amelyek lombtalanításra és parkolóépítésre vonatkoznak.20 perce beszél a környezetvédelemről.tarjáni képviselőként azt mondja, nem lehet igazságot tenni a zöld terület és a parkolók között, de a lakosság igényeit kell kielégíteni. Ha parkolót akarnak, akkor parkolót is kell építeni.a Stefánia rehabilitációja kapcsán botrányosnak tartja, hogy parkoló épül egy védett park közepén. Cserjék, japánakácok vannak ott, amelyek valószínűleg a fejlesztés áldozatai lesznek.: senki nem gondolja komolyan, hogy a múzeumnak majd nem lesz kapcsolata a közúthálózathoz. Mivel vigyék a műtárgyakat, ölben? - teszi fel a kérdést a polgármester.a pályázatok közül az iskolafelújítási programot emeli ki. Annak ellenére, hogy az iskolákat államosították, 3 milliárd forintból 8 iskolában lesz energetikai fejlesztés, festés, vizesblokk-felújítás. Reméli, hogy az állam nem feledkezik meg a feladatairól.a Móra park zöldfelületeinek és vízi játékának, illetve a szegedi vár környékének fejlesztéseiről számol be.szerint az idei 500 milliós szociális keret jobb, mint a tavalyi 400 milliós. Igen. Kevesli viszont a rendkívüli támogatás 25 ezer forintos összegét, illetve hiányolja a méltányosság gyakorlását az előterjesztésben.Szerinte a város hátralékkezelési rendszere csődöt mondott.szégyellje magát Szentistványi, hogy a szegénységgel épp egy szocialista polgármesterpiszkál, mintha ő tehetne róla.Az elmúlt percekben ideológiai törésvonalakról folytatnak meddő vitát a képviselők. Az egyházi keretet nagyon szeretné a jobboldal.gesztus gyakorlását kéri Botkától, és hagyja jóvá az 50 milliós egyházügyi keretet. Demokráciát kér Botkától.szerint méltatlan, hogy egyházellenességgel vádolják őt, mert nem szavazná meg a keretet. Szerinte a partnerség nem ebben mérhető.A város ugyanis támogatta a dóm felújítását, az újszegedi református templom építését is.előveszi a 4-es metró ügyét, amelyben az OLAF 167 milliárd forintos károkozást állapított meg jelentésében.A képviselő biztos benne, hogy a miniszterelnökségre áhítozó Botka Lászlónak ezt majd még meg kell magyaráznia.az egyházügyi keret visszaállítását kéri. Juhász András református esperes levelét említi, amiben 5 millió forintot kérnek a szegedi reformátusok, ha már a második világháború után az általuk felépített Református Palotát államosították.540 millióval kap a város kevesebbet, miközben például a reformátusok 6 milliárd forintot kaptak decemberben a kormánytól. Botka László hangsúlyozza: támogatja a KDNP módosító javaslatait a költségvetéshez, de az egyházügyi keretet nem.egy szűk réteg - Habony, Garancsi, Vajna, Mészáros - gazdagodásáról beszél, ami minden település költségvetésére kihat. "Szokták jelezni, a pártjaik vezetésénél, hogy nem jó az irány? Megkérdezik a nagyvezért, hogy mikor kíván véget vetni ennek?" - vágja oda Fidesz-L.É.T.-nek és a KDNP-nek.a dolgozói szegénységről beszél, ezért kell 13 ezer családot támogatni. Sok nyugdíjas nem tudja minden gyógyszerét kiváltani, mert egyszerűen nincs rá pénze. De sok család a fűtését sem tudja megoldani.szerint nem kellene bért emelni a képviselőknél, a polgármesternél, az alpolgármesternél és a cégvezetőknél sem. Felhívja Joób Márton figyelmét, megteheti, hogy a megemelt illetményéből támogatja a gyógyszerét kiváltani nem tudó nyugdíjast. De ha, a Jobbik Magyarországért Mozgalom kormányt alakít majd...

a kormányzati adóváltozások pozitívumait sorolja. Az intézkedések hatása lehet, hogy nem jelennek meg a baloldali szegedi büdzsében, de a családi költségvetésekben ott van - replikázik a fanyalgókra Hüvös. Említi még az ingyenes étkezést és a tankönyveket. Szerinte nem igaz, hogy a kormány kivonul a szociális ellátásból.szerint, igaz a béremelést ő maga is támogatja.

figyelmeztet: a kormány 30 milliárdos adósságát vállalt át Szegedtől, és Orbán Viktor 70 milliárdos fejlesztési csomagot hozott, ami nagyszerű. Szerinte 3 magánnyugdíjpénztár él és virul az országban, nem igaz, hogy lenyúlták a pénzt.Egy újságíró kollégának ökölbe szorult a keze: megjegyzi, tőle 2 milliót vett el az állam.Szeged-Tarján életveszélyes közlekedéséről beszél, számít az út- és járdafelújításra fordítható összegre.Sajnálja, hogy későn jut hozzá a közgyűlési anyagokat, több idő kellene.azok hangján próbál szólni, akik a sikerpropagandából semmit sem éreznek Szegeden. Azzal van baja, hogy a működési kiadások csupán 2 százalékát költi a város segélyezésre, ami nem több, mint a többi nagyvárosban.Szeged költi a legtöbbet nominálisan és arányaiban is a magyar nagyvárosok közül segélyezésre.Átmegy kissé demagógba: "Kitől akarja elvenni? A bölcsődéktől? Zárjuk be a Nemzeti Színházat? Ne takarítsuk a várost? Tessék mondani, honnan vegyünk el pénzt?" Botka nehezményezi, hogy Szentistványi nem nyújt be módosító indítványt, és nem mondja meg, honnan csoportosítana át segélyezésre.a pangás költségvetéséről beszélt a korábbi büdzsékkel kapcsolatban, most örül, hogy "valami megmozdult". Szerinte a városvezetés figyelmét elkerülte, hogy országosan ez már évek óta érezhető, csak a szegedi városvezetésnek sikerült távol tartania ezt Szegedtől. Kacagás hallatszik a padsorok közül.Póda Jenő az adócsökkentést hiányolja a szegedi költségvetésből. Többen értetlenül pislognak. Póda Jenő nem érti, hogy ha ilyen kevés a munkanélküliség Szegeden, akkor hogyan lehet 13 ezer családot támogatni.- Dolgozói elszegényedés! - kiáltja valaki a baloldali padsorokból.folytatja: örül, hogy hipp-hopp talált a városvezetés fél milliárdot béremelésre. Szerinte a uniós és kormányzati pénzek hatásából van erre forrás.nem ért egyet azzal, hogy ne fejlődne Szeged gazdasága. Bizonyíték, hogy a 25 milliárdos működési költségvetésből 13 milliárdot a helyi adóbevételekből fedezik. "Tudják, miért nem tudunk adót csökkenteni? Mert lassan az utolsók vagyunk, akik nem adóztatjuk a lakosságot" - vágja oda Botka Pódának.későbbi hozzászólásában válaszol Pódának: sok esetben a vállalkozások - a növekvő terheik miatt - kevesebb órában foglalkoztatják a munkavállalókat, ezért van szükség segélyezésre. Ezt hívják dolgozói szegénységnek.nagyon örül a dorozsmai fejlesztéseknek. Biztatja a városvezetést, hogy a nagyívű, régen várt fejlesztések a jövőben is megvalósuljanak. Kívánja, hogy a 10 szűk esztendőt váltsa fel a 10 bő esztendőt.szerint nem volt olyan szűk az a 10 év, mert csatornáztak és utat is építettek Dorozsmán.az egyik szállásfoglaló oldalt említi, ahol Szeged már az 5. legnépszerűbb úticél. A költségvetésről is beszél: fontosak a kulturális és a kiemelt sportrendezvények támogatása, és például a Reök-palota, Vadaspark, zsinagóga fejlesztése - ezek is hozzájárulnak a turisztikai bevételek növekedéséhez.Idén 500 millió forinttal ad kevesebb támogatást az állam, mint tavaly. A polgármester hangsúlyozza: az állam jóval több forrást von el idén is, mint amennyi feladatot átvállal. A város 500 milliós béremelési alapot hoz létre, ez biztosítja a minimálbér-emelés és a bérfeszültség enyhítésének fedezetét. Növekszik a szociális alap 500 millió forintra. "A működtetésben hatékonyságot és szigort várunk el magunktól is" - mondja Botka László.gazdasági alpolgármester expozéjában kifejti: minden korábbinál értékesebbek a város saját bevételei, mert az állami támogatás idén is 500 millió forint körüli összeggel csökken. A minimálbér-emelés az önkormányzati szférában egyértelmű forráskivonást jelent, mert a városi cégek - amelyek államilag meghatározott díjakkal dolgoznak - nem tudják kigazdálkodni az emelés költségét. Ezért hozták létre a béremelési alapot. Szentgyörgyi Pál szerint a szociális pénzügyi ellátásból teljesen kivonult az állam. A város 450 millió forintot fordít a lakhatatlan lakások felújítására, és szociálisbérlakás-rendszerbe állítására. Szeretnének a tavalyinál többet költeni út- és járdafelújításra is.is hozzászól: régóta várt fejlesztésekről beszél, például az új egészségházakról és a rendelőintézetekről. 213 millió forintból készül új egészségház Szeged-Kiskundorozsmán. Sziksósfürdőt 50 millió forintból fejlesztik, de Dorozsmán 950 millió forintból, két ütemben a csapadékvíz-elvezetést is fejlesztik.a segélyezésre szánt összegeket és a támogatott családok számát sorolja. Idén, az 500 millió forintból is több ezer család kap segítséget.: ott lesz erre lehetőség, ahol az önkormányzat jó tömegközlekedés-szolgáltatást biztosít, és jól kerékpározható területekről van szó.. A nagyobb beruházóktól elvárják, hogy a munkaadók ösztönzik a dolgozóikat a kerékpáros és a közösségi közlekedés használatára.egyet is értene, ha tényleg közösségi közlekedésre menne a megváltásból befolyó pénz. Szerinte a Szegedi Építési Szabályzat módosításairól általában elmondható, hogy a fejlesztéseknél nem készül körültekintő környezetvédelmi hatástanulmány. "Komplett fasorok tűnnek el" - fogalmazott a képviselő. Hozzáteszi: a klimatikus viszonyok és a porszennyezettség ezzel is összefügg.sokat gondolkodott a parkolóhely-megváltás ötletén, és arra jutott, hogy nem ért vele egyet. Az a baja, hogy a befolyó összeg egyszeri, amit felél a Szeged, miközben a városkép megváltozik. Szerinte akkor lenne értelme, ha az emberek kevesebbet használnák az autóikat, de a trendek nem ezt mutatják. A parkoló-díjakkal való bűvészkedés ezen nem segít.válaszol: 20 éve 21-22 százalékos az autók arány a szegedi közlekedésben. Magyarán volt hatása a fenntartható közlekedésfejlesztéseknek.: a kerékpáros közlekedés 4-5 százalékról 15 százalékra nőtt.nem fogadja el, hogy ugyanannyi autó jár most, mint a 90-es években. Nem az arányok számítanak, hanem az abszolút értékek, mert a parkolók száma csökken. Szerinte az egyén felértékelődése zajlik a világban, ezért több lesz az autó is. Póda már dugódíjat vizionál a jövőben.szerint sokan attól tartanak, hogy az olimpiát Habony Árpád és Mészáros Lőrinc rendezné meg, és rátennék az "enyves kezüket" a forrásokra. Tóth Péter a Diktátor című filmet hozza példaként.szerint,Az előzetes költésekből is jól látszik, hogy minden többe kerül majd, mint azt tervezik.Ezért van az, hogy míg 2015-ben támogatta a lakosság, most a többség ellenzi. "Ez a kormány hibája, mert nem nemzeti ügyként kezelte az olimpiát" - érvel a polgármester.Nagy Sándor felszólalására reagál: egyetért vele, hogy, ha Szeged gazdagodik, az jó az országnak és az itt élőknek is. Egy közvélemény-kutatást hoz példaként, miszerint a megkérdezettek inkább elégedettek a kormány munkájával, mint sem. "A gazdaság stabillá vált 2010 óta, és fejlődési pályán van" - hangsúlyozza a Fidesz-L.É.T. szegedi vezetője. Abban bizakodik, hogy talán új időszámítás kezdődik a kormány és Szeged kapcsolatában.szólni kíván, de Botka László nem engedi az ügyrendi hozzászólást. Meg is van az első összezörrenés. Botka megkéri Mózes főjegyzőt, magyarázza el, aki meg is teszi. Binszki ülve marad.napirend előtti hozzászólásában sajnálkozását fejezi ki, hogy Binszkinek most meg kell tapasztalnia, milyen a baloldal demokráciafelfogása. Szegediként támogatja az olimpiát azért, hogy a város olimpiai helyszín legyen, mert ebből profitál a város. Kéri Botkát, hogy ne hasson a párttársaira: ne támogassák az olimpiaellenességet.az olimpiai pályázatban egyetlen szegedi beruházás sincs, mert a Maty-ér az egyetlen olimpiai centrum, ahol meg lehetne rendezni egy ilyen versenyt. Ráadásul a világbajnokság nagyobb verseny, azt is meg tudják itt rendezni.a demokrácia minimumáról beszél. Az olimpia-népszavazást az egész nemzet ügyének tartja. Biztatja a vidéken élő budapesti lakcímmel rendelkezőket, hogy éljenek demokratikus jogukkal és írják alá a népszavazást kezdeményező íveket.A képviselő szerint az oktatás és az egészségügy lesznek a vesztesei az esetleges budapesti olimpiának, a nyerteseit már mindenki ismeri.Szegeden látszik a fejlődés - ezért szeretik az idelátogatók és az itt élők a várost - mondjaKozma József. Fontosnak tartja, hogy a fejlesztések növeljék az igazságosságot, hasznosak legyenek, és a jövőbeli fejlődést szolgálja. A képviselő reméli a bizalomépítésről és a jó fejlesztésekről szól majd a 2017-es év Szegeden.Kardos Irén a minimálbéremelésnek örül, 6-800 ezer embernél várható nagy összegű emelés, ugyanakkor. Hasonló helyzetben vannak az önkormányzatok.hozzászól: Magyarországon a legnagyobb az adóterhe a minimálbérnek.Szeged jobban teljesít, és már a következő fejlesztésekre koncentrál. Nagy Sándor szerint a Modern Városok programban még csak néhány milliárdot költöttek, Szeged várja az előrelépést, és a döntéseket. Munkacsoportokat kell alakítani a projektek megtervezésére. A tapasztalatok szerint a múltheti megállapodás nem a vég kezdete, csak a kezdet vége volt.BinszkiJózsef tisztázza: párttámogatást élvező egyedüli képviselője a Demokratikus Koalíciónak, nem tagja egyetlen frakciónak sem. Pont.Idén először ül össze, és mindjárt az év egyik legfontosabb feladata elé néz a szegedi közgyűlés.Bár a miniszterelnöki látogatáson – ígéret formájában – soha nem látott összegek röpködtek, Szeged 2017-es költségvetési rendelet-tervezetét az óvatosság jellemzi: csak azzal számol, ami biztos . Ez a főösszeg egyelőre 51 milliárd 250 millió forint. A városvezetés a büdzsé nagyjából felét szánja fejlesztésre, a többi működésre megy. Utóbbi nagy részét a 13 milliárd 104 millió forintra tervezett helyi adóbevételekből kívánják fedezni. Hiánnyal idén sem kalkulálnak.Az önkormányzati tulajdonú cégek vezetői és több mint 2100 dolgozó bérét is rendezi az új költségvetés. A rendelet-tervezet tartalmaz egy 500 milliós bérkorrekciós keretet is, amit a minimálbér emelése miatt hozott létre a város. A büdzsé sorai között olvasható a polgármester, alpolgármesterek béremelése is. Ez a pont – a cégvezetők juttatásainak emelésével együtt – nagy vitát válthat ki a képviselők között.Erre utalnak ugyanis a módosító indítványok.. Tóth Péter városi elnök előre jelezte, nem szavazza meg a saját, a városvezetők és a cégek ügyvezetőinek béremelését sem. Többet költene viszont szociális feladatokra: például a tűzifára szánt pénzt 25, az idősügyi keretet 19 millió forintra emelné, a fogyatékkal élők támogatására 7 millióra növelné.Jóval kisebb léptékű, ám eszmeileg annál fontosabb. A kereszténydemokraták – Haág Zalán és Hüvös László vezetésével – visszaállítanák az egyházi keretet, méghozzá 50 milliós összeggel. A kulturális keretet 10 millió, az idegenforgalmi és ifjúsági kereteket 6-6 millió, a közlekedésbiztonsági keretet 19,7 millió forintra emelnék. A KDNP javaslata a polgárőröknek 15, a kiskerti útkeretre 12 milliót adna., ami az 51 milliárdhoz képest csekély, ám annál fontosabb változtatást jelentene: tűzifára és segélyezésre ugyanis 15-15 millióval adnának többet. A KDNP-hez hasonlóan a Nógrádi Tibor vezette frakció is többet költene a fiatalok támogatására – 10 millióval –, és a fogyatékkal élőknek – 5 millióval. A nemzetiségi önkormányzatok 6, az Egészséges Szegedért Program 5 millió forint pluszforrást kapna a Fidesz-L.É.T.-től.Nem nyújtott be módosító indítványt, de. A képviselő a szegedma.hu-nak azt mondta: gyalázatosan kevés pénzről van szó egy 51 milliárdos költségvetésű város gazdasági erejéhez képest. A Demokratikus Koalíció önkormányzati képviselője azért nem szavazza meg a pénteki közgyűlésen a büdzsét , mert szerinte a költségvetés politikai döntést igénylő kérdéseiben, a sarokszámok és legfontosabb fejlesztési célkitűzések meghatározásában nem egyeztetett vele a városvezetés. Azért sem támogatja a költségvetést, mert szerinte abban nincs benne a választókörzetéhez tartozó Klapka tér 80 millió forintos felújítása.