Közgyűlés online: szórták a játékpénzt

9:30 - Beszámol a rendőrkapitány



Szerencsére van rendőr a teremben. Csillapodni látszódnak az indulatok is, miközben Zélity László szegedi rendőrkapitány beszámol a közbiztonság állapotáról. Szabó Bálint most nem kiabált. Megértjük. Zélity azt mondta, hogy csökkent bűncselekmények száma Szegeden, és közvetlen terrorveszély sincs. Nőtt viszont a felderített esetek száma, ami a hatékonyságot mutatja.



Mihálffy Béla arra kéri a rendőrséget, hogy ha kevesebben lesznek, akkor is ilyen szép eredményeket produkáljanak.



Zélity László azt ígéri, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy jövőre is jó eredményekről tudjanak beszámolni.



9:24 - A polgármesteri kabinet közleménye



Az ügy kényessége miatt álljon itt a szegedi polgármesteri kabinet közleménye:



"Sajtónyilatkozat



A Szeviép egy Fidesz-cég, ami a Fidesz politikusaihoz ezer szállal kötődik. A Szeviép milliárdos megrendeléseit a fideszes kormányoktól és fideszes önkormányzatoktól kapta. Az Orbán-kormányok alatt több tíz milliárd forint értékben vett részt állami építkezésékben. Fideszes önkormányzatoktól, többek között Lázár János városától, Hódmezővásárhelytől nyert el milliárdokat. A cég alvállalkozója volt a szintén fideszes Vegyépszernek. A megszűnt cég tulajdonosának üzleti partnere a Fidesz korábbi gazdasági alpolgármestere, Tímár László volt. A cég másik vezetője pedig a felszámolás után egy másik fideszes oligarchának lett a tanácsadója.



Bartha László korábbi fideszes szegedi polgármester 1999-ben és 2001-ben milliárdos szerződést kötött a Szeviéppel a Holt-Maros rehabilitációjára.

Akárhogy is próbálkozik napról napra a Fidesz közpénzből működtetett hazugsággyára, a szegedi önkormányzat Botka László vezetése alatt semmilyen közvetlen kapcsolatban nem állt a Szeviép nevű fideszes céggel. A fideszes hazugsággyár most azért támad, mert megijedt az MSZP új programjától. Mert mi azt mondjuk: "Tegyünk igazságot! Fizessenek a gazdagok". Világos, hogy a törvénytelenül meggazdagodott fideszeseknek ez a program nem tetszik, mert a Fidesz a gazdagok pártja. A Szeviép pénzeket a Fidesznél keressék.



1998-2002 közötti fidesz kormány Szeviépes szerződései:

28 állami megrendelés, pl: M9 autóút, Szekszárdi Híd, Polgári Tisza-híd, Bajai kikötő. Fidesz önkormányzat: Hódmezővásárhely csatornázás 1 Mrd forint, ivóvíz 300 millió forint



Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Kabinet"



9:20 - Kampány



Haág Zalán üdvözli Botkát, hogy az országos kampánykörútján végre Szegedet is útba ejtette. Szerinte a baloldalnak mindig az kell, ami a másé. Haág a Szeged folyóirat "lefejezéséről" és a Vértónál lévő "szakrális emlékhely" elpusztításáról is beszél. Sorolja a Szeviép várostól kapott milliárdjait. 11 milliárd tűnt el Haág szerint, miközben 400 millió forintot "talicskáztak ki".



Botka: ebből bírósági ügy lesz. SMS-ben küldje vissza a Habony-műveknek, hogy 29 állami megrendelést kapott a Szeviép a Fidesz-kormány alatt, és a Lázár János vezette Hódmezővásárhelytől is érkezett nagy megrendelés.



9:16 - Hajléktalanok is téma



Szentistványi István a hajléktalanokért emel szót. Milyen reményekkel várhat 4-5000 forintot egy hajléktalan asszony, ha kér az önkormányzattól? Ha már Botka luxusadós kampányba kezdett. Szerinte a mai közgyűlés ma megszavazza, hogy ezek az emberek rosszabbul járjanak.



9:15 - Bekiabálás, Szeviép-ügy



Végre nyilvánosságot kapnak a disznóságok! - kezdte beszédét Nógrádi Tibor, a szegedi Fidesz elnöke. A Szeviép 10 milliárdos kifizetetlen számláit emlegeti. Sok ezer tönkrement családról beszélni kell, de nem azért mert ennek politikai tartalma van, hanem azért, mert elégtételt kell adni az ügy károsultjainak. "Bízom benne, hogy többé nem fordulhat elő Szegeden, hogy egy szegedi politikus sofőrje ne hordják el a táskában a pénzt" - fogalmazott Nógrádi.



Szabó most azt kiabálja, hogy Botka László szólítsa fel az embereit, ne lökdössék a karzaton.



Botka a korábban kiadott közleményt olvassa. Ebben az áll, hogy sok fideszes politikus kötődik a Szeviéphez, például Bartha László is. A Botka vezette városnak nem volt közvetlen szerződése a Szeviéppel, csupán egy projektben vett részt a cég, az 1-es villamosvonal rekonstrukciójánál. Ezzel szemben 28 állami projektet kapott az első Orbán-kormány alatt.



Nógrádi Tibor a sajtóhoz fordul: 2006 és 2010 között voltak a bűncselekmények, amikor Botka volt a polgármester.



9:08 - Uniós pénzek



Nagy Sándor napirend előtti felszólalásában a szegediek türelmét kéri az uniós projektek kapcsán. "Utalják csak továbbra is Brüsszelből a forrásokat, továbbra is közcélra fogjuk elkölteni.



Szabó még mindig a karzaton van. Azt kiabálja, hogy Botka vegye át a petíciót.



9:06 - Balhéval kezdődött



Szabó Bálint a Szeviép-károsultak petícióját szeretné átadni Botka László polgármesternek. Hangosan kiabál a karzatról. Két milliárdot keres Botkán



Botka szerint Szabó egy politikai szélhámos. Mózes Ervin bejelenti: a polgármesternek joga van tiltani a bekiabálást. Botka reagál Szabó "felszólalására", kiadtak ezzel kapcsolatban már egy közleményt, arra kéri Szabót, hagyja el a termet. "Határozottan felszólítom, hogy hagyja el a termet!".



Szabó és csapata játékpénzt szór a képviselők közé. Megtudtuk, a károsultak nevei állnak a "bankókon". Szabót közben a közgyűlés rendjét vigyázó biztonságiak próbálják távozásra bírni. Korábban írtuk

Tervezési hiba és drágább kivitelezők miatt emelkedik több szegedi beruházás ára, ezért kellett újraszámolni a kiadások egyes részeit. A Dobó utcai bölcsődére például 1,7 millió forinttal kell többet költeni a vártnál.



Változik néhány készpénzmentes és okos fejlesztés, így az új parkolóórák valamint az elektromos töltőpontok telepítésének határideje is módosul. Az egyik legfontosabb téma az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok idei üzleti tervei – ezekről is döntenek a képviselők.



Mindez várhatóan kampányhangulatban történik majd. Bár a 2018-as választásokig jóval több, mint egy év van hátra, a héten beindultak a szegedi pártok. A Fidesz–L.É.T.–KDNP tandem vélhetően külföldi utazásaival igyekszik kizökkenteni Botka László polgármestert, miközben az MSZP kormányra kerülése esetén luxusadót vetne ki azokra, akiknek 100 millió forintnál nagyobb a vagyonuk, és progresszív adóval sújtanák azokat, akik havi egymillió forintnál többet keresnek. Parázs vitákra számítunk, mivel a fideszes politikusok az MSZP szerdai szegedi aláírásgyűjtő kampányindítójukon is feltűntek.