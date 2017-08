Közlekedési balesetben tört le a Kárász utcai Kligl-szobor karja

Leesett a Kligl-szobor női alakjának karja. A szobor a Kárász utca Dugonics tér felőli végén áll. A márványkő is megsérült. Úgy tudjuk egy sofőr tolatás közben ment neki a szobornak.Az ügyben megkerestük a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályát is: azt a tájékoztatást kaptuk, hogy anyagi káros közlekedési baleset történt a napokban, amivel kapcsolatban büntetőeljárás indult a Szegedi Rendőrkapitányságon.A szoborcsoport másik alakját, a kisgyerek mellett álló kutya szobrát valaki 2 éve a betonalapból kimozdítva tíz centiméterrel arrébb tette . A szobrot pár napra el is vitték restaurálásra.