Közlekedési kisokos a hosszú hétvége előtt: Csongrád megye határátkelőin is számoljon a várakozással!

Pénteken az ország DNy-i felén gomolyfelhős időre számíthatunk elszórt záporokkal, zivatarokkal. Az északkeleti tájakon ugyanakkor sok napsütés várható, kicsi az esély csapadékra. 25 és 30 fokos nyári idő lesz.



Szombaton napos, meleg időre van kilátás. A megnövekvő gomolyfelhőkből inkább csak délen, délnyugatin fordul elő frissítő zápor, vagy zivatar. 30 fok körüli hőség ígérkezik. Vasárnap estig sok napsütés valószínű, csapadék nélkül. Estétől aztán már kialakulhat zápor, zivatar. Több helyen emelkedik 30 fok fölé a hőmérséklet. Hétfőn napos idő lesz gomolyfelhőkkel. Főleg a hajnali és az esti órákban alakul ki csapadék. 27 fok körüli értékeket mérhetünk délután.

Csongrád megye

Bács-Kiskun megye

Békés megye

A 2017. június 2. és 2017. 5. közötti időszakban jellemzően az alábbi, a közúti közlekedést befolyásoló körülményekkel találkozhatnak a közúti forgalomban résztvevők

A „Kamionstop" 2017. június 3. (szombat) 22 órától június 5. (hétfő) 22 óráig tart.



Március 1-től a 7-es (EURO 3-as) vagy annál magasabb környezetvédelmi besorolású, nemzetközi forgalomban közlekedő tehergépkocsik téli mentessége megszűnt! Az államhatártól a telephelyig vagy lerakóhelyig sem szabad „hazagurulni", ez a kedvezmény csak júliusra és augusztusra vonatkozik.

2017. június 1. és 2017. június 8. között a határforgalom várhatóan az alábbiak szerint alakul

A közúti határátkelőhelyek várható forgalma.

Zala megye

Somogy megye

Baranya megye

Hajdú-Bihar megye

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

Röszke autópálya határátkelőhelyen,, míg tehergépjárművek esetében akár 120 perces várakozás kialakulásával számolunk.kialakulásával számolunk. A tehergépjárművek esetében akár 60-120 perces várakozás alakulhat ki kilépő irányban.Röszke, Ásotthalom és Tiszasziget közúti határátkelőhelyen 30-60 perc várakozással lehet számolni a személyforgalomban a határátkelőhelyek nyitása után reggel a belépő irányban és a zárást megelőzően este a kilépő irányban.Csanádpalota-Nagylak (Nădlac) autópálya határátkelőhelyen a teherforgalomban kilépő irányban 60-180 perc, belépő irányban 180 percet meghaladó várakozás kialakulásával is lehet számolni pénteken és szombaton, illetve a jövő héten hétfőtől csütörtökig. AA pünkösdi hétvégén, a pénteki napon dinamikus kilépő forgalommal kell számolni a megye valamennyi közúti határátkelőhelyén. Tompa közúti határátkelőhelyen a személyforgalomban 30-60 perces, a teherforgalomban 30-90 perces várakozás is kialakulhat. A kisebb átkelőhelyeken szintén számolni kell várakozási idő kialakulásával, amely 30 perces várakozást is eredményezhet. Pünkösdhétfőn, illetve kedden a belépő irányban alakulhatnak ki várakozások. A hét hátralevő részében nem számolunk várakozás kialakulásával.Battonya és Gyula közúti határátkelőhelyen 2017. június 3-án a reggeli óráktól - 2017. június 5-én a kora esti órákig számolunk a belépő, valamint a kilépő személyforgalom megemelkedésére a Magyarországra strandolni, illetve rokonlátogatási célból érkező román állampolgárok, valamint a Romániába kirándulni induló magyar állampolgárok tekintetében, melynek következtében a be-, illetve kilépő személygépjármű forgalomban 30 perces várakozás is kialakulhat.Méhkerék közúti határátkelőhelyen a Csíksomlyói Pünkösdi Búcsúra történő kiutazások miatt 2017. június 2-án és 3-án a reggeli óráktól számolunk jelentősebb forgalomra a kilépő személygépjármű és autóbusz forgalomban, mely 30 perces várakozást is eredményezhet. 2017. június 5-én és 6-án a Búcsúról történő hazautazások miatt a belépő személygépjármű és autóbusz forgalomban számolunk forgalom emelkedéssel és maximum 30 perces várakozás kialakulásával.2017. április 24-től 2017. június 30-ig a bal pályatesten az M0-M1 csomópont 90401 sz. ágnál előzősáv zárása csomóponti ág átépítése miatt, kiépített fix tereléssel (éjszaka is), 60 km/h sebességkorlátozás mellett.2017. április 24-től 2017. június 10-ig a 90401 sz. út jobb pályatestjén a 0+500-0+1679 szelvénynél az előzősáv zárására és szűkítésére (3,25m) kerül sor csomópont bővítés miatt, kiépített fix tereléssel (éjszaka is), 60 km/h sebességkorlátozás mellett.2017. április 24-től 2017. június 10-ig a 16+150-17+050 km szelvényben a jobb pályatesten előző (3,0 m) és haladósávok (3,25 m) szűkítése, csomópont bővítési munkálatok miatt, kiépített fix tereléssel (éjszaka is), 60 km/h sebességkorlátozás mellett;2017. május 29-től 2017. június 3-ig a 156+700-158+550 km szelvényben a jobb pályatesten ellenőrző állomás építése miatt sávelhúzás lesz balra és a leállósáv zárására kerül sor (belső sávszélesség 2,75 m, külső sávszélesség 3,75 m, kiépített fix tereléssel (éjszaka is), 80 km/h sebességkorlátozás mellett;2017. május 29-től 2017. június 3-ig a 160+600-158+300 km szelvényben a bal pályatesten ellenőrző állomás építése miatt sávelhúzás lesz balra és a leállósáv zárására kerül sor (belső sávszélesség 2,75 m, külső sávszélesség 3,75 m, kiépített fix tereléssel (éjszaka is), 80 km/h sebességkorlátozás mellett;A rendelkezésre álló információink szerint a többi gyorsforgalmi úton hétvégi munkálatokat nem terveztek. Kérjük, figyeljék a híradásokat és a közúti jelzéseket! Az esetleges balesetek helyszínén a helyszínelés és a mentési munkálatok idején forgalomkorlátozásra, terelésekre, útlezárásra is számítani kell!A határátkelőhelyek nyitvatartásáról és az ott várható várakozási időkről a rendőrség oldalán , valamint a Rendőrségi Útinformációs Rendszer (Rutin) mobil applikáció segítségével tájékozódhatnak.A horvát és a görög tengerparton a nyári üdülési előszezon megkezdése Magyarország schengeni külső határain, főként a szerb és a horvát, kisebb mértékben a román viszonylatban a kilépő irányban, elsősorban a buszok forgalmában idézhet elő várakozást a közúti határátkelőhelyeken.Az egyes országokra, így például a szomszédos Ukrajnára vonatkozó utazási információk, tanácsok a Külgazdasági és Külügyminisztérium Konzuli Szolgálat honlapján olvashatóak Ausztria a schengeni belső határokon átvezető utakon 2016. április 25-től folytat gyakoribb ellenőrzést. Ennek következtében több volt határátkelőhelyen, határon átvezető úton, elsősorban Hegyeshalom, Sopron, Kópháza, Fertőd térségében Ausztria felé torlódás alakulhat ki, ahol a várakozás akár a 30-120 percet is meghaladhatja.Hétköznapokon a személyforgalomban nem számolunk várakozások kialakulásával. Letenye Autópálya Határátkelőhelyen péntek késő délutántól kilépő irányban várható a forgalom élénkülése, szombaton kilépő, vasárnap a ki és belépő, hétfőn pedig belépő irányban alakulhat ki intenzívebb forgalom, amely maximum 15 perces várakozást eredményezhet.A buszforgalomban hétvégi napokon várható minimális forgalom élénkülés, amely maximum 15 perces várakozás kialakulásával járhat.Somogy megye határátkelőhelyein nem számolunk várakozás kialakulásával.Baranya megye közúti határátkelőhelyein 2017. június 2. és 2017. június 8. közötti időszakban a hétvégén kismértékű várakozás kialakulásával számolunk, tekintettel a Nyugat-Európából kiutazó nagyszámú, elsősorban bosnyák vendégmunkásra. A hétfői napon várható a belépő személyforgalomban jelentősebb növekedés.Ártánd közúti határátkelőhelyen, június 2-án 6 órától június 3-án 24 óráig a kilépő személygépjárművek és buszok esetében 120 perc, a kilépő tehergépjárművek tekintetében június 3-án 12 óra és 22 óra között 120 perc várakozás kialakulásával lehet számolni. Továbbá június 5-én 6 órától június 6-án 24 óráig a belépő irányban személygépjárművek és buszok vonatkozásában 120 perc, míg június 5-én 2 órától június 6-án 6 óráig belépő tehergépjárművek esetében 120 perc várakozás kialakulásával számolunk.Záhony közúti határátkelőhelyen a személyforgalom tekintetében a hétvégén kilépő irányban 60-90 perc, belépő irányban 30-90 perc várakozással kialakulásával lehet számolni. A teherforgalom tekintetében a várakozás kilépő irányban elérheti, illetve meghaladhatja a 60-120 percet.Tiszabecs és Beregsurány közúti határátkelőhelyen a személyforgalom tekintetében a hétvégén kilépő irányban 15-30, belépő irányban 30 perc, esetenként 60 perc várakozás kialakulásával lehet számolni.Barabás (zárás 19.00 óra), Lónya (zárás 16.00 óra) közúti határátkelőhelyen a nap bármely időszakában kialakulhat várakozás, melynek mértéke a zárást megelőző időszakban elsősorban kilépő irányban esetenként elérheti a 30-45 percet. A várakozások elkerülése érdekében javasoljuk, hogy kilépő forgalom esetén a zárást megelőző 30. perctől a Lónya közúti határátkelőhely helyett válasszák a Barabási közúti határátkelőhelyet. Javasoljuk továbbá, hogy a zárást megelőző 30. perctől a Barabás közúti határátkelőhely helyett válasszák a 24 órás nyitva tartású Beregsurányi közúti határátkelőhelyet.Vállaj és Csengersima közúti határátkelőhelyen, pénteken délután belépő irányban 15-30 perc várakozás kialakulásával számolunk. A hosszú hétvégén kilépő irányban 15-30, belépő irányban 30 perc várakozás kialakulásával számolunk.A légi közlekedést, valamint a járatok indulását és érkezését befolyásoló tényezőkről nem rendelkezik a rendőrség információval.