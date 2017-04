Közmunkások is segítettek felújítani Kübekháza könyvtárát

Felújították a közel hatvanéves könyvtárat Kübekházán. Hosszú idő után pályázatot nyert a falu – Molnár Róbert, a település polgármestere szerint éppen ideje volt az 1960-ban megépült könyvtár korszerűsítésének, mert a falusiaknak is jár az, ami a fővárosiaknak. A könyvállományt felfrissítették, de megújult a berendezés, az elektromos hálózat, és új számítógépeket is kapott a kétszobás intézmény. A Nemzeti Kulturális Alaptól 3 millió forintot nyertek, de beszállt a költségekbe az önkormányzat is 340 ezer forinttal. A Somogyi-könyvtár és a Csongrád Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer is hozzájárult a költségekhez 215 ezer forinttal, és 250 ezer forint értékben berendezésekkel is támogatták a korszerűsítést. A falu pedig 750 ezer forint értékű munkával segítette a település kulturális központja elektromos hálózatának felújítását és festését – és közmunkások is dolgoztak a könyvtári munkálatokon.