Közös tárolók: a gumiabroncs maradhat, a gázpalack tilos

Tudta?



1.: A szabályok nem tiltják éghető anyag tárolását (fa, bútor, gumiabroncs) a tárolóhelyiségekben. 2.: Gázpalackot nem lehet tárolni. 3.: Gázolajat csak abban az esetben, ha van motorja, és csakis akkora mennyiséget, amekkora az üzemeltetéséhez szükséges, azaz egytanknyit. 4.: Lépcsőházban és lakások előterében mindennemű tárolás tilos – írta egy belügyminisztériumi rendeletre hivatkozva a megyei katasztrófavédelem.

– Kismotorom és autóm van, de garázsom nincs. Emiatt a nyári és a téli gumigarnitúrákat felváltva a közös tárolóban tartom. A legutóbbi lakógyűlésen elhangzott, hogy ez szabálytalan, mert tűzveszélyes, és megbüntethetik a házat – mondta egy tarjáni oszlop-tízemeletesben lakó olvasónk. Azt kérdezte, hová tegye az abroncsokat, a lakásába csak nem viheti fel.Megnéztük a tárolót, biciklik és kismotorok álltak bent. Láttunk nem is egy autóra való gumikészletet összeláncolva, több polcon pedig videokazettákat. Az is éghető anyag.– Éghető az, ami ha fellobban, ég is – egyszerűsíti a szabályokat a Tarján IV. Lakásszövetkezet elnöke. Megyesi László közben megmutatja, ők mind a 23 általuk kezelt épületben a házirend mellé tűzvédelmi szabályzatot tettek ki. Emellett a lakóknak kivonatot is adtak belőlük. Gyűlésre kevesen járnak el, ezért a szóbeli tájékoztatással nem érnének el eredményt.Az elnök felidézte a szabályzatból, hogy az építéskori rendeltetésnek megfelelően kell használni a közös tárolókat. Maximum 40 százalékot lehet telepakolni, de a holmik között utat kell hagyni. Ha van, az ablakot tilos eltorlaszolni. Az ő lakásszövetkezetük azt is bevezette, hogy kiírják a helyiség használóinak nevét, hogy ebből ne legyen félreértés. Bent meg kell jelölni, ki mire tart igényt. Sőt külön felhívják a lakók figyelmét, hogy kapcsolódjanak be a lomtalanításba. Ennek ellenére sokan elfeledkeznek a tárolóba száműzött lomokról.Rendszeresen ellenőrzi a katasztrófavédelem a társasházak és lakásszövetkezetek helyiségeit. Legutóbb nem találtak hibát a Megyesi Lászlóékhoz tartozó épületekben. Tíz éve viszont 100 ezer forintos büntetést szabtak ki az egyik házra szabálytalanul tárolt tűzveszélyes anyagok miatt. A katasztrófavédelem ugyanis nem nyomoz az után, melyik holmi kié, hanem bírságol. Az elnök elmondta, ha a lakók nem tudják két tanúval bizonyítani, ki volt a vétkes, a közösségnek kell helytállni. Egyszeri befizetési kötelezettséget írnak elő, és keményen beszedik a pénzt.