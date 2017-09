Közösségfejlesztésre nyert 24 milliót a szatymazi hagyományőrző egyesület

Gecse és Zita, a két kuvasz is kiveszi részét az egyesület munkájából. Gazdájuk, Kiss Anett, a PDF elnöke vigyázott rájuk a sajtótájékoztatón. Fotó: Borbola Lilla

A szatymazi Csodás Hagyatékunk Hagyományőr és Kulturális Egyesület 24,23 millió forintnyi uniós és állami támogatást nyert. A civil szervezet a magyar kultúra, illetve hagyományok kutatását és megőrzését tűzte ki céljául, emellett a közösségfejlesztést is hirdetik programjukban. A megnyert összeget három év alatt 120 rendezvényre kívánja fordítani az egyesület. Többek között olyan programokat terveznek, mint a személyiségfejlesztő tréningek, hagyományőrző programok, de Vízi Világ címen futó alprogramjuk során lehetőségük lesz az érdeklődőknek vízi túrán is részt venni Szeged és Arad, illetve Szeged és Magyarkanizsa között.

A generációk közötti szakadék átívelésére is készült javaslattal az egyesület: például kórustalálkozót szerveznek, ahol nyugdíjasok taníthatnak népdalokat fiataloknak, de ifjúsági tábort is rendeztek már, és rendeznek majd az összegből. A hagyományőr egyesület a PDF Állat- és környezetvédelmi Alapítvánnyal is együttműködik, így az eddig már sikereket elérő pásztorkutyás fejlesztőprogramokat is szeretnék eljuttatni az iskolákba. Az egyesület programjai mindenki számára ingyenesek lesznek.