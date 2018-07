Közösségi szolgálat a vadasparkban: szöcskét is fognak az éhes kis krokodiloknak

Készül az ebéd a vadaspark lakóinak. Molnár Gergely ebből is kiveszi a részét.

Fotó: Frank Yvette

– Van, hogy az állatoknak kell takarmányt darabolni, vagy a leveleket gereblyézzük össze, máskor ablakot, fagyasztóládát takarítunk, de olyan is előfordult már, hogy a kis krokodiloknak kellett szöcskéket fognunk a környéken – mondta a Szegedi Vadaspark takarmánykonyhájában dolgozó Molnár Gergely ottjártunkkor. A szegedi Deák Ferenc Gimnáziumba járó, tizenkettedikes algyői fiúnak – ahogy minden kortársának – néhány éve összesen 50 órás közösségi szolgálatot is teljesítenie kell ahhoz, hogy érettségizhessen.Sokféle lehetőséget kínálnak az iskolák, illetve az intézmények közösségi szolgálatra: idősotthonokban olvashatnak föl a bentlakóknak, egészségügyi intézményekben segíthetnek, látogatókat kísérhetnek múzeumokban – de akár a vadasparkban is vállalhatnak önkéntes munkát. Ez utóbbi annyira népszerű a szegedi és a környékbeli fiatalok körében, hogy csak ütemezetten tudják őket fogadni.– A bátyám is itt végezte a közösségi szolgálatát, neki jó tapasztalatai voltak, ezért is jelentkeztem éppen ide – magyarázta Gergely, aki nyolctól délig dolgozik egy kicsivel több mint két hétig, így teljesíti az érettségihez előírt feltételt. Azt mondta, a munka egyszerre hasznos és szórakoztató, ráadásul jó a társaság is – utalt a többi közösségi szolgálatot vagy diákmunkát vállaló fiatalra.– Egyszerre 6–8 középiskolásnak tudunk munkát adni közösségi szolgálatban. Mivel a diákok jellemzően nyáron vagy az őszi szünetben érnek rá, mindenki ilyenkor szeretne jönni. Úgyhogy időben kell jelentkezni, mert csak így tudunk mindegyiküknek megfelelő időpontot találni. Feltétel az is, hogy az adott iskolával legyen együttműködési szerződésünk, de még soha nem utasítottunk el senkit – mondta el Veprik Róbert, a Szegedi Vadaspark igazgatója.A diákok – akik közül évente 50–60-an végzik itt a közösségi szolgálatukat – napi 4–6 órát dolgozhatnak. Van, aki egyben teljesíti az 50 órás penzumot, van, aki két nyáron át is jön dolgozni. – Kapnak munkavédelmi oktatást, de felügyelet nélkül természetesen nem dolgozhatnak. Viszont segíthetnek az állatgondozóknak a takarításban, részt vehetnek a kisállatok etetésében, a nyári táborokban felmerülő feladatokat végezhetnek, de ha kell, szórólapoznak, kérdőívet vesznek föl a látogatókkal, vagy a külföldi turistákat igazítják útba. Az a célunk, hogy élményekkel, tapasztalatokkal gazdagodjanak, miközben megérzik ennek a munkának a súlyát, felelősségét is – mondta az igazgató, aki szerint a közösségi szolgálat a diákoknak és az intézménynek egyaránt hasznára válik.