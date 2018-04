Közrendvédelmi és jogi pályára készülnek - Érettségi előtt álló párral beszélgettünk terveikről és félelmeikről

Még van három hét május 5-éig, de a két végzős diák, Vass Bianka és Szalai Róbert már megvette a most divatos kék színű ballagási ruháját. Fotó: Frank Yvette

Vass Bianka, a szegedi Radnóti, barátja, Szalai Róbert a Deák Ferenc Gimnázium végzős diákja. Bianka spanyol, Róbert humán tagozatos. A fiatalokkal a terveikről beszélgettünk az egyik népszerű belvárosi kávézóban.– Budapestre szeretnék menni a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre. A közrendvédelem szakot jelöltem meg első helyen, másodikként a közlekedésrendészetet. Ha elvégzem, nem rendőr, hanem főnök leszek egyből – viccelődött Bianka, aki már kiskora óta rendőr szeretett volna lenni. – Amikor általános iskolában kipattant a fejemből az ötlet, és elmondtam a többieknek, hirtelen a fél suli ugyanaz akart lenni – mesélte Bianka, akinek a történelem- és a magyarérettségi a legnagyobb félelme, mert azok számítanak a felvételin.– A fizikai, kondicionális állapotfelmérővel szerintem nem lesz gond, mert korábban öt évig kajakoztam, amit az iskola miatt abbahagytam, így most csak az erőmet kell visszafejleszteni. Már járok konditerembe. A pszichológiai alkalmasságira meg úgyse lehet felkészülni. Ha ez nem jön össze, akkor a Szegedi Tudományegyetemen megjelöltem a kommunikáció és médiatudomány szakot, de az igazán nem annyira érdekel – mesélt kevésbé lelkesen a B tervről.Barátja, a deákos Róbert jogásznak készül. – Kiskorom óta az akarok lenni, valamiért megfogott. Igaz, édesapám mérnöknek szánt, de a fizika és a matek sajnos nem az erősségem. Magyarból emelt szintű érettségit teszek, ezért attól tartok rendesen – mondta a fiatalember. Róbert elárulta, az emelt magyar mellett a matekérettségitől is tart, mert mint fogalmazott, abból nem a „legeslegjobb".Az érettségiző fiatalok közül sokan külföldön folytatják felsőfokú tanulmányaikat, de amikor rákérdeztünk, csak Bianka említette, hogy az ő osztályából ketten – egyikük egy kínai, egy másik diák pedig egy német egyetemre – mennek tanulni.A fiatalok, akik egyébként egy éve és egy hónapja vannak együtt, már elkezdték beosztani az idejüket, hogy minden tantárgyra és a júniusi a szóbeli vizsgák tételeire is maradjon idejük felkészülni. Gyakran közösen tanulnak. Bianka nővérének barátja a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemre jár francia–angol szakra, Robinak ő szokta elmagyarázni az emelt magyar feladatsorok megoldásait.A fiatalokkal legközelebb április végén, érettségi előtt, azután május 7-én, hétfőn, az írásbeli magyar nyelv és irodalom vizsga után találkozunk majd.