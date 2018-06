Kreatív jóga kezdőknek: szedd össze a kutyád után! - fotó

Ingyenes és vicces kurzust hirdetnek a Bartók téri plakátok. Fotó: Karnok Csaba

Egyébként máshol sem. Ha állattartásról beszélünk, akkor felelősséget nemcsak négylábú kedvencünkért kéne éreznünk, hanem a magunk után hagyott környezetért és embertársainkért is. Még akkor is, ha egyébként a híres amerikai írónak, Mark Twainnek tulajdonított idézettel értünk egyet, azaz minél jobban megismerjük az embereket, annál jobban szeretjük a kutyánkat. Ő ugyanis mást is mondott, mégpedig azt, hogy a kutyák úriemberek. Egy úriember pedig biztosan nem hagy maga után piszkot, ott pláne nem, ahol gyerekek játszanak.

.Természetesen nem mozgásról van szó, alkotójuk valami egészen másra próbálja felhívni a figyelmet: a játszótéren hagyott kutyagumira. Talán igaza van, ha máshogy nem megy, akkor szokatlan módszerrel kell próbálkozni, hátha az felkelti az illetékesek figyelmét.Ahogy az egyébként lenni szokott, vérre menő vita bontakozott ki a dologból az egyik közösségi oldal szegedi csoportjában. Az állatok jogait emlegető kommentelők arra hivatkoznak, hogy az embernél nincs koszosabb élőlény, a kiírással egyetértők pedig arra, ha koszosabb, ha nem, a játszótéren akkor sincs keresnivalója a kutyaguminak.