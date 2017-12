Krimi, dráma és Mikulás minden mennyiségben - erről szólt a tegnap, ismételjük át!

Na, erre most semmi esélyünk, szerencse, hogy repül az a szán. Fotó: MTI

Jól jött az éjjel a Mikulásnak a repülő szán, mert hó tényleg csak nyomokban maradt. Ma 8 fok lesz, éjjel 3, és az Időkép szerint kisüt majd a nap:. Nyugat, délnyugat felől csökken a felhőzet, északkeleten, keleten azonban erősen felhős marad az ég, és egyre inkább ott fordulhat elő néhol gyenge eső, havas eső, ónos eső, havazás,. Másutt kevés felhőre, napos időre számíthatunk. Egyébként nem csak a Mikulás közelített meg minket: a tőlünk nyugatra elhelyezkedő anticiklon peremén valamivel szárazabb, egyre enyhébb léghullámok is érkeznek térségünk fölé.A bő lére eresztett időjárás-jelentés után térjünk rá a krimibe illő keddi eseményekre: lelőttek egy férfit az M5-ös autópályán, egy ember pedig megsérült. A részletekért és helyszíni fotókért kattintsanak ide! Nem maradt el sajnos a dráma sem:, és. A Szegedi Vadaspark igazgatója szerint fennáll a gyanú, hogy veszett volt.Most jó hír-blokkunk következik:, ma kezdődik a próbaüzem. Hajrá!, és ígéretes tervet hozott nyilvánosságra a Szegedi Tudományegyetem:. A korai diagnózissal az egészségügyi kassza rákgyógyításra fordított kiadásai is csökkenhetnek. Annak is nagyon örülünk, hogy, amelyek a ködös időjárás miatt szenvedtek balesetet. Jó eséllyel eljutnak Afrikába.

- legkisebb lánya súlyos agykárosodással született, folyamatos felügyeletre szorul. Segíthetnek neki és családjának a Lapcom Média Alapítványon keresztül.A végére hagytunk egy igazi csemegét: a szegedi repülőtéren olyasmit művelt a Mikulás, amit soha nem szokott.A Miklósok mellett köszöntsék mikulásvirággal - vigyázat, mérgező -nevű ismerőseiket is! Mivel mindig mindenki csak a gyerekekre gondol ezen a napon, megosztjuk Önökkel a legrosszabb télapós viccet, amit valaha hallottunk:- Mit mond a Télapó annak az embernek, akit éppen elüt a szánjával?- Ami a szíveden, az a szánom.Köszönjük a figyelmet, maradjanak velünk napközben is!- tudták, hogy Magyarországon a pálinkafőzők és Kecskemét város védőszentje?