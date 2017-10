Kristálycukor forrasztotta be Dezső sebeit

Dezső megmutatta, rászórta a nyílt sebére a cukrot. Bekötözte, a cukor tisztán tartotta, és a kötszer sem ragadt bele. Fotó: Frank Yvette

– Évekkel ezelőtt létráról akartam kinyitni itthon egy magasban lévő ablakot. Hanyatt estem, több bordám eltört, mentővel a klinikán kötöttem ki. Vérhígítót kaptam, és a cukorbetegségem is rásegített, hogy a lábszáraim elkezdjenek kisebesedni, fekélyesedni – mesélte kálváriájáról szegedi olvasónk. Nem járult hozzá, hogy leírjuk a nevét; nevezzük mondjuk Dezsőnek. A férfi már járni sem tudott, akkora sebek borították a lábát, mintha kutya harapta volna le róla a húst a csontjáig. Azt mondja, a falat kaparta a fájdalomtól. Napokon, heteken át pihenni sem bírt. Rábeszélték, hogy feküdjön be a bőrklinikára. Hajszálon múlt, hogy nem kellett levágni a lábát, mert ha a fekély elérte volna a csonthártyáját, akkor nem lett volna menekvés.

Szerencséje volt



– Régen klasszikus gyógyszernek számított, ma visszakanyarodik a az orvostudomány a mézhez, nem a kristálycukorhoz – mondta el érdeklődésünkre a cukor sebgyógyító hatásáról Nikolin Klára. A szegedi bőrgyógyász hozzátette, a kristálycukor ilyen célra nem túl jó, de ezek szerint Dezsőnek szerencséje volt vele. Általában a tömény édességnek ozmotikus hatása van, azaz nyomásváltozást idéz elő a sebekben, vérerekben, ezáltal fejt ki elszívó hatást. Így gyógyít, de nem mindenkinél válik be, nem is elterjedt, hangsúlyozza a doktornő. Általánosságban a modern eljárásokat javasolja.

A klinikán két hetet, majd egy hónapot töltött, rengeteg gyógyszert kapott, kezeléseket, kötözést. Amikor már „alakult" Dezső lába, hazaengedték. Mivel nem tudták megállapítani, mi okozta a sebeit, biztos, ami biztos, sztreroidokat is kapott és még egy marék gyógyszert. Annyi javulást érzékelt, hogy már nem fájt a lábszára, csak esetenként vett be fájdalomcsillapítót. A klinikára havonta kellett visszamennie ellenőrzésre; otthon kötözte át magának a lábát kétnaponta. Két évig tartott a folyamat, és a jobb lába meg is gyógyult, de a bal csak nem akart, bármit próbált ki. A fekélyek megmaradtak és büdösödtek.Egy volt kollégájától a férfi azt hallotta, hogy a macskájuk makacs sebét az állatorvos sima kristálycukorral kezelte. És mert Dezsőnek már nem volt türelme tovább várni, kipróbálta a módszert. Három hét alatt begyógyultak a sebei. Olyan gyorsan behegedtek, hogy a hús növekedése nem is tudta követni, úgyhogy forradás látszik a helyén. Most már csak akkor fáj a helye, ha megüti, és nem bírja a hideget.