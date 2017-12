Krisztus legyen a középpontban, ne az én - a Magyarok Karácsonyát ünnepelték Ópusztaszeren

A rendezvény évről évre olyan üzenetet, felhívást, kérést fogalmaz meg, amely minden magyarhoz szól, és segíti a nemzeti egység megteremtését. Idén az ünnep díszvendége a felvidéki Zoborvidék volt.

– Az adventi időszak azt kívánja, hogy önvizsgálatot tartsunk. Wass Albert a magyar sors jobbra fordulását félti, a szeretett nemzet felemelkedését kéri. 2010 óta a magyarság belépett a nemzetegyesítés korába. A magyar nemzet minden tagjának gazdag és áldott ünnepeket kívánok, és azt, hogy kegyelmekben gazdag, egészséget, áldott új évet hozzon a jó Isten – fogalmazott ünnepi beszédében Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban, ahol pénteken rendezték meg a Magyarok Karácsonyát.A vendégeket Kertész Péter, az emlékpark ügyvezető igazgatója és Farkas Sándor országgyűlési képviselő köszöntötte, majd a nemzet karácsonyfája mellett előbb a zoboralji hagyományőrző csoportok, Gímes és Lédec községből zoborvidéki lucázást mutattak be, majd szentcsalád-járást és pásztorjárást adtak elő zoboralji hagyományőrző csoportok.– Az öröm hangjait hallottuk most, de olyan sok más hang vesz körbe minket. Keresztelő Szent János szavai azt sugallják, hogy nem „én" vagyok a lényeg. Azt látom, hogy karácsony kapcsán az én van a középpontban: én milyen ajándékot veszek, én milyen menüsort készítek. Valóban ez a lényeg? Valóban ezt ünnepeljük? – tette fel a kérdést Lovász Adrienn lelkésznő, a Csongrádi Református Egyházmegye ifjúsági előadója. – Tudni kell a háttérben maradni, mert a karácsony Krisztusról szól, ő legyen a középpontban – válaszolta meg a kérdést.Karácsonyi gondolatait Kondé Lajos, a Szeged–Csanádi Egyházmegye pasztorális helynöke is megosztotta a közönséggel. Elmondta, Isten gyönge és tehetetlen gyermekként érkezett el közénk. – Mi is csak úgy közeledhetünk Istenhez, ahogy egy anya közeledik a gyermekéhez: óvatosan, gyengéden és figyelemmel. Amikor a karácsonyt ünnepeljük, legyen a szívünkben, hogy ez az újrakezdés lehetősége számunkra – hangsúlyozta Kondé atya.A rendezvényt a zoboralji hagyományőrző csoportok, valamint a gímesi alapiskola tanulóinak műsora zárta.