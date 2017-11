Kritikus volt a helyzet a Kecskeméti KSE Kft.-nél: a sportolókat sem ismerte az újabb tanú

A cég 2011-ben kinevezett ügyvezetőjének meghallgatásával folytatódott kedden a három sportszakosztályt tömörítő Kecskeméti KSE Kft.-vel kapcsolatban hűtlen kezelés miatt indult büntetőper a Szegedi Járásbíróságon. Jánosi István korábbi kecskeméti alpolgármester tanúvallomásában elmondta, hogy nem volt tisztában a vállalkozás körül kialakult helyzettel, csak a sajtóból értesült arról, hogy baj van a céggel. Elmondása szerint az volt a feladata, hogy biztosítsa a további működést úgy, hogy közben bevételei nem voltak a vállalkozásnak. Bírói kérdésre azt válaszolta, hogy a KSE-nél azért volt mínuszos a költségvetés, mert „nem jöttek be a szponzori pénzek".



A korábbi ügyvezető és alpolgármester arról is beszélt, hogy az egyesületek játékosait nem ismerte, arra pedig, hogy történt-e bármilyen átadás-átvétel az előző vezetés és közte, nem emlékszik. Vallomásából az is kiderült, hogy a pénzen kívül tárgyi eszközök is hiányoztak. Voltak olyan dolgok, amelyek egészen egyszerűen a játékosoknál, vagy – például mint néhány ágy – az előzőleg bérelt lakásokban maradtak. Ismert: a döntően önkormányzati tulajdonú KSE Kft.-nél többek között hűtlen kezelés miatt indult büntetőper hat ember ellen, mert a vád szerint három külsős cégnek hamis számlák alapján marketing- és reklámtevékenységre fizettek ki több száz millió forintot, de a pénzt a játékosok fizetésére költötték.



Az ügyet azért Szegeden tárgyalják, mert a Kecskeméti Járásbíróság, majd a Kecskeméti Törvényszék is elfogultságot jelentett be.