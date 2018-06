Kroostól rekedtek be a szegediek - emlékezetes este volt a német-svéd a Hágiban - Galéria

Olyan nincs, hogy a németek már a csoportkör után hazamenjek - vélekedett a többség szombaton este a Hágiban, a Délmagyarország és a Hági közös szurkolói klubjában. Pedig a címvédő számára az életben maradás volt a tét Svédország ellen. Nem csak az időjárás, a germánok futballja is igen hűvös volt az első félidőben.Bár remek hangulat uralkodott a Hági udvarában, fél óra elteltével azonban mégis acsönd lett az úr a szurkolók között: Ola Toivonen ugyanis vezetést szerzett a svédeknek, ezt pedig a legtöbben döbbenettel fogadták. Sok kéz emelkedett a magasba az északiak tizenegyes-gyanús eseténél is, viszont egyértelműen Németország volt fölényben szurkolói klubunkban, már ami a preferenciát illette.A félidei nemzetközi dekázóversenyünket Ákos nyerte, ugyanis az angol Peter ellen csapott össze egy focilabdáért. A több mint egy tucatot ülve dekázó fiatalember jobb Nationalelfre számított, de megjegyezte, a svédek is nagyon koncentrált játékot nyújtottak, így ha nem is könnyelmű, de német győzelmet várt a szombat esti rangadótól. Ebben maximálisan igaza lett, hogy aztán az elődöntős mezőnyről szóló tippje, ami a horvátokat és a spanyolokat is tartalmazta, mennyire lesz helyt álló, kevesebb mint két hét múlva kiderül.A szünet után nem csupán Thomas Müllerék, hanem a nekik szorító szegediek is egyre hangosabbak voltak, ez hatványozottan igaz volt Marco Reus egyenlítő találatánál. Izgalmasan alakult a vége, alaposan tesztelve lettek az asztalok és a korsók, mert bizony sokszor találkozott a két tárgy egymással egy-egy kimaradt lehetőséget követően.A hölgyek körében a címvédő a futball mellett szövetségi kapitányával is nyomott hagyott: a legtöbben arra emlékeztek a német csapat kapcsán, hogy Joachim Löw volt az, aki „mindenfelé nyúlkált". Neuer leginkább a labda felé, mert bár Németország dominált, a svédek sem adták fel a támadásokat, és nem ültek rá a döntetlenre. Az 1-1-nél a számolgatás és a sakkozgatás került előtérbe.

Most tényleg kiesnek a németek? Menjenek a svédek, azok úgyis tudnak hajózni, meg ilyenek!

- szólt közbe egy hölgy, miközben minden jel arra utalt, a német válogatottat Svédország is megviccelheti. Csakhogy jött a hosszabbítás, amikor egy fantasztikus szabadrúgás-kombináció végén az addigra már emberhátrányban futballozó Németország megfordította a meccset.Többen megkönnyebbültek, mások viszont csalódottak voltak: a németeknek még maradt esélyük, ez pedig a világbajnoki hangulatnak is jót tehet a folytatást illetően. Persze a foci attól is szép, hogy rengeteget lehet róla beszélni, így a meccs utáni sörök mellett nem maradhatott el az sem: vajon büntető volt-e az első félidőben a svéd csatár lerántása, aminél a lengyel sporttárs szemet hunyt az első félidőben.