Kubatov Gábor: A kerítés állni fog

Ő a politikát nem úri huncutságnak gondolja, hanem egy valódi szolgálatnak. Mindkét választókörzetben jó esélyünk van a győzelemre, hiszen az MSZP Szegeden elvesztette dominanciáját a sorozatos botrányok miatt.



Itt a Szeviép-ügy, a Mars téri piac körüli visszásságok, a parkolóbotrány, most pedig a nejlonszatyorban átadott 250 millió forint. Ebbe belefutottak a szocialisták, s ha ilyen hitelét vesztett vezetője van politikai ellenfelünknek, akkor bizony nagyon nehéz lenne választást nyerniük.



– A Fidesz szegedi szervezete tisztújítás előtt áll, ami várat magára, tavaly nem volt határozatképes a grémium, hogy döntést hozzon. Az átalakulást és megújulást sokan sürgetik, ám nem történt meg.



– Átalakulóban vagyunk, de nem pozíciókat osztogatunk, hanem munkát, s akik ebben részt vesznek, ők alkotják majd a gerincét az új szegedi Fidesznek. Nem akartuk elkapkodni ezt a folyamatot, a cél, hogy biztos, stabil alapokon legyen a párt Szegeden is. Pénteken lesz a tisztújítás, s ezzel minden adott lesz ahhoz, hogy itt is méltóképpen képviseljük az embereket.



– Milyen hangnemű, stílusú kampányra számít a következő hetek során?



– Győzelmet sosem lehet vihar nélkül aratni, nagy csata várható. Jól látható, az ellenfél is mindent egy lapra föltéve, összekapaszkodva próbálja az elmúlt nyolc év eredményeit semmivé tenni, így az elkövetkező időszakban komoly támadásokra számítok. A kampány kulcskérdése, hogy a kerítés maradjon-e.



Ez számunkra fontos, mert ha lebontják, akkor óriási biztonsági és kulturális átalakulás lesz Magyarországon, amit nem akarunk. Meg szeretnénk őrizni hazánkat, egy keresztény Európához szeretnénk tartozni, s nem egy vegyes vallású, lakosságú országban szeretnénk élni. Ez különösen fontos itt, Szegeden, ahol a kerítés megépítése előtt a migrációs tömeg keresztülgyalogolt a városon. Mindkét jelöltünk arra esküdött fel, hogy állni fog a kerítés, amíg ők talpon vannak.



Kötelességünk képviselni azok érdekeit, akik mögöttünk állnak. Ne feledjük, a nemzeti konzultáció során 2,3 millió ember fejtette ki véleményét, a népszavazáson pedig 3,3 millióan mondtak nemet a kvótára, s ez olyan tömeg, amelynek a véleményét nem lehet semmibe venni.



Arra számítok, hogy támadni fognak minket, s minden gáncsolási kísérlet mögött az a cél lesz, hogy lebontsák a kerítést. Az ellenzéki miniszterelnök-jelöltek mindegyikétől hangzottak el olyan mondatok, amelyek világosan mutatják céljaikat. Vona Gábor kiegyezne az iszlámmal, Szél Bernadett is elmondta, miként bontaná le a kerítést, a szocialistáknál pedig Karácsony Gergely is bevándorláspárti.



– Kanadában és Angliában is a legutóbbi választásokon egy új mozgósítási technikával értek el váratlan eredményt a balliberálisok, az ottani Soros-hálózatok aktivitását mutatva. Várható-e hazánkban is hasonló jelenség?



– Az látszik, hogy Soros György megtesz mindent annak érdekében, hogy a befolyását Európa-szerte felerősítse. Legutóbb Angliában a Brexit-kampányban horribilis összegeket költött el, s most hazánkban április 8-ára készülve is mindent beletesz tudásban és pénzben, amit csak lehet. Az más kérdés, hogy van-e olyan emberállomány, amely végrehajtja elképzeléseit, a szervezettségükben azért kételkedem.



– Sokan azt mondják, hogy az április 8-i választás főpróbája a Hódmezővásárhelyen február 25-én esedékes választás lesz. Mit gondol erről?



– Egyetértek ezzel az állásponttal, látható, hogy az ellenzék összeállt egy csapatba, beálltak egy jelölt mögé, méghozzá egy olyan városban, ahol a sikerek megkérdőjelezhetetlenek. Hódmezővásárhelyen Rapcsák András, Lázár János és Almási István egyaránt nagy dolgot vitt véghez: egy mezővárosból egy fantasztikus helyet csináltak.



Az ő eredményeiket megkérdőjelezni pusztán politikai szempontból furcsa helyzetet idéz elő. Lehet a Fidesszel nem szimpatizálni, de a Vásárhelyen élők számára nem kérdés, hogy van-e szükség változásra, hiszen egyértelmű, hogy nem lehet jobb jelöltet és csapatot találni, mint a miénk.



Az ellenzék mindent megtesz annak érdekében, hogy kellemetlen helyzetbe hozzon minket, de nem fog sikerülni, mert a vásárhelyiek józanul gondolkoznak az elmúlt évtizedek tapasztalatai alapján.