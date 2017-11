Kulináris sétánnyá vált az egykori turik utcája

Megjelentek a vendéglátósok

– Most vagyok itt először, a közelben ez az egyetlen ilyen hely – mondta Nóra, aki egy gluténmentes tortillát kért elvitelre a Zero Streetfoodnál a passzázs jobb oldalán.– Míg korábban ez a turik terepe volt, mára a gasztronómia vette át a használtruha-boltok helyét. A témával már többször foglalkoztunk lapunkban (2010. május 20.: Szétnéztünk a használt ruhák dzsungelében). Akkor a passzázson hat használtruha-üzletet számoltunk össze.Néhány évvel később, 2014-ben is erről cikkeztünk, Turik utcája lett a szegedi passzázs címmel. A turik fénykora tavaly ért véget (2016. augusztus 12.: Öt turkáló zárt be a nagyáruház passzázssorán).A helyüket szinte mindenhol vendéglátósok vették át. A Zero különlegessége, hogy glutén-, tej- és tojásmentes hamburgert, tortillát és pizzát árul. Nagy Roland szakács elmondta, ez Szeged első ilyen helye. Aki a személyzet közül nem gluténérzékeny, és hozott magával szendvicset, nem eheti meg bent az üzletben, kint kell elfogyasztania, hogy biztos minden gluténmentes legyen. Itt 1590 forint egy 32 centis margherita pizza, 1890 a pármai, a hamburger 1290, a tortilla 1090 forint.

Tintahaltól a gofriig

A passzázs végén áll a nemrég megnyílt, olaszos ízeket kínáló Soup&Pasta. Az elegáns és felkapott hely telt házzal ment péntek délután, a napi ajánlatukat – gulyáslevest és carbonarát – 1590 forintért kínálták, a pultban szendvicsek, tészták, pizzák, sütemények sorakoznak. A levesek 460, a tészták 1290 forintba kerülnek.Visszafelé indultunk, a passzázs másik szárnya felé, itt elhaladtunk a rendszerváltásra emlékeztető, azóta jelentősen összement Burger King mellett, aminek jellegzetes szagát már az Árpád térhez közeledve érezni.A klasszikus magyar ízeket, az önkiszolgáló bisztróhangulatot a Coop Ételbár képviseli állócsillagként a passzázs kulináris kínálatának egén. Ez is tele volt péntek délután. A naponta változó 18-20-féle étel mellett igen népszerű itt a szerdai pacal 770 forintért.Az angol vonalat a Fish&Chips képviseli. Itt a Temesvár közeléből érkezett Vlaicu Cornelia falatozott tintahalkarikákat és rákot sült krumplival. Édesanyját a klinikán kezelik, a közeli SZOTE ételbárba és a Béke tanszékre nem jár, mert azok szerinte zsúfoltak, és angolul sincs semmi kiírva, így a passzázssort eszi végig.A kis adag rántott hal krumplival 1190, a közepes 1490 forint. A halas burger 790, az exkluzívabb füstölt lazacos és tőkehalas burger pedig 1390 forintba kerül.

Szezámmagos csirke mellett hamburger

Az egyik legkisebb üzlet a passzázson a gofris, így nem csoda, hogy szinte folyamatosan kígyózik előtte a sor. Az árak is vonzók, 200 forint alatt már ehetünk egy tetszőleges habbal vagy krémmel ízesített édességet. Iskola után Pallos Zsombor nagymamájával állt sorba.– Ha már itt vagyunk, eszek én is egyet – mondta Humicskó Zoltánné, aki végül egy vaníliás gofrit kért, unokája pedig málnahabosat.A passzázson találjuk a közismert Kapocs Ételbárt és a kínai Wok n’Gót, amely már 2011 óta várja a vendégeket. A szezámmagos csirke és a tészták a legnépszerűbbek, ezeket 1090 és 1590 forintért adják, utóbbi a marhahúsos változat.A passzázs másik végén Bán Tamás Tom Burger – Baan’s Kitchen hamburgerezője csábítja a vendégeket. Kisházi Sándor egy British elnevezésű hamburgerért ugrott be, ami a hagymalekvártól egyedi. A hamburgerek 1000 és 1750 forint közötti összegért kaphatók, kivéve a The Hyper Cheese névre hallgató monstrumot, amibe négyféle sajtot és négy húspogácsát tömnek 2300 forintért