Külön ablakot nyitottak az Erzsébet-utalványoknak

Ha kifogás merül fel az Erzsébet-utalványokkal kapcsolatban, a kormányzati ügyfélvonalat (1818), a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot (06-80/204-884, e-mail: nyufig@onyf.hu) vagy a Magyar Postát lehet keresni (06-1/767-8282, e-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu).

Gyors ellenőrzés az ügyintézővel. Mind a tízezer forint megvan. Fotó: Karnok Csaba

– Nem voltam otthon, amikor az Erzsébet-utalványomat hozta a postás. Át kellett sétálnom érte ide a nagypostára. Rá volt írva az értesítőre, hogy az első emeletre jöjjek, könnyen megtaláltam – mondta a szegedi belvárosban lakó Aradi Ferencné Erzsike . A nyugdíjas asszony, bár sor állt, hamar hozzájutott a küldeményéhez.Aláírta, hogy sértetlenül átvette, majd – mivel a lánya felhívta rá a figyelmét – rögtön kibontotta, és megszámolta a szelvényeket. Az ügyintéző azt megmutatta neki, hol kell azokat kettőbe vágni. Azt mondta, karácsonyi bevásárlásra költi el a 10 ezer forintját.A szegedi nagypostán két ablaknál várják az értesítővel érkező nyugdíjasokat. Ha szükséges, harmadik ablakot is nyitnak. A mozgásukban korlátozottak a Híd és a Deák Ferenc utca sarkán – ahol szokás szerint átveszik az értesített küldeményeket – jelezhetik, és leviszik nekik a borítékot. Úgy tudjuk, a szegedi postások, akik múlt kedd óta viszik az Erzsébet-utalványokat, jól állnak a kézbesítéssel. Péntekig az utolsókat is eljuttatják a címzettekhez. A vártnál kevesebben jelentkeztek eddig a nagypostán értesítővel, úgy látszik, a címzettek megoldják, hogy otthon várják a postást.

A Magyar Postától nem kaptunk információt, van-e, lesz-e hasonló külön ablak más településeken is. Azt a tájékoztatást küldték, hogy azokban a hivatalokban bővítik az ügyfélszolgálatot, ahol a megnövekedett forgalom indokolja.

– A kézbesítőknek semmi közük ahhoz, hogy mit tartalmaz a levél, azt a kormány csomagoltatta – reagált legutóbbi cikkünkre Tusz Ferenc (2016. december 15.: Csalóka Erzsébet-utalványok érkeznek). A Kézbesítők Szakszervezetének elnöke hozzáfűzte, a címzett azt igazolja az aláírásával, hogy sértetlenül átvette a küldeményt. Vagyis – mint más ajánlott levélnél is – aláírás előtt a címzett nem nyithatja ki a borítékot. A postás amúgy sem tehetne semmit, ha esetleg kevesebb utalványt tartalmazna. Nem feladata felülbírálni.Az érdekképviseleti vezető megjegyezte, átvétel után érdemes figyelmesen átnézni a szelvényeket, és megkeresni rajta a kettévágást jelző ollót. Hozzájuk nem jutott el olyan hír, hogy valóban kevesebb utalványt rejtett volna egy levél. A kézbesítőkről elmondta, országosan 9000 kollégája nagyon rövid határidővel óriási feladatot kapott. Erejükön felül dolgoznak, hogy karácsony előtt, de legkésőbb a két ünnep között – az amúgy is megnövekedett karácsonyi forgalomban – házhoz vigyék a küldeményeket. Mindent megtesznek rutinnal, hiszen olyan helyekre is visznek borítékot, ahová egyébként nem járnak a nyugdíjjal, mert bankszámlára érkezik a pénz.