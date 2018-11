Különdíjat ért a kivillanó térdharisnya

Szegeden is megtekinthető az Alliance Française Alapítvány nemzetközi fotópályázatának vándorkiállítása. A tárlat témája átöleli az egész világot: az öltözködési szokások sokszínűségét mutatja be.Az Alliance Française Alapítvány tavaly hetedik alkalommal hirdette meg nemzetközi fotópályázatát, amelyre amatőr fotósok képeit várták. A feladatuk az volt, hogy bemutassák a divatvilág sokszínű hagyományát, a kortárs kreativitást és az újító szellemet szerte a világban. A legjobb képekből készült vándorkiállítást már számos országban bemutatták – Magyarországon eddig csak Budapesten és Pécsett. Most az Alliance Française de Szeged jóvoltából a szegediek is láthatják a tárlatot a Tiszavirág hotel exkluzív tereiben.Fotók a világ minden tájáról érkeztek: Törökországból, Argentínából, Belgiumból, a Fidzsi-szigetekről, Madagaszkárról és Magyarországról is. Egy magyar grafikus, Icsu Renáta (képünkön) különdíjas lett: ő az öltözködési hibákról küldött be fotókat. Renátától megtudtuk, a közösségi oldalon talált rá a pályázatra, és a szegedi Alliance Française-hez küldte be pályázatát. Mivel nem a divatfotózás a szakterülete, először nem is akart pályázni. – Aztán pár nap múlva jött az ötlet: az átlagemberek öltözködési hibáit fogom megjeleníteni. A pályázatra csak két képpel lehetett nevezni, de sikerült egy 5 képből álló sorozatot készítenem a témához. A kiírásra a sorozat két legjobb darabját küldtem be – mesélte Renáta.Fontos volt számára, hogy olyan megoldást találjon, amit egyedül meg tud valósítani, ugyanakkor mégsem átlagos. – Nem vagyok divatszakember, de az mindig is zavart, ha valaki ízléstelenül öltözködik, vagy nem úgy hordja a ruháját, ahogy kellene. Esetleg olyat vesz fel, ami egyáltalán nem áll jól neki, csak azért, mert azt látta valamelyik híres emberen. Ilyenkor mindig elgondolkodom azon, hogy vajon ő mit lát a tükörben, vagy a körülötte élők, miért nem szólnak neki, hogy ez így nem néz ki jól? – jegyezte meg a különdíjas, aki a pályázat magyarországi fordulójának lezárása után fél évvel kapott értesítést arról, hogy díjazott lett, és fotóit világszerte kiállítják. Képein két örök bakit jelenített meg: a hátulról kilátszó melltartópántot és a szoknya alól kivillanó térdharisnya látványát.A tárlat képei igen változatosak, divatfotók mellett piacon, utcán és strandon készült képek is láthatók. A 40 képből álló kiállítást Szegeden november 20-áig tekinthetik meg az érdeklődők.