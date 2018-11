Különleges ritkaságok a szegedi könyvárverésen - Több mint 500 kiadványért megy majd a licit

542 kiadvány kerül kalapács alá szombaton 10 órától a Szent-Györgyi Albert Agóra dísztermében, ahol a 20. Szegedi Könyvárverést tartják a Dekameron Antikvárium és a Könyvmoly Antikvárium szervezésében. A kiadványokat a héten bárki megtekintheti, sőt kézbe is veheti a Somogyi- könyvtár alagsorában nyitvatartási időben, de az esemény Facebook-oldalán is átböngészgetheti a részletes katalógust.– Rendkívül színes a kínálat, tudatosan törekedtünk rá, hogy változatos témakörökből merítsünk – mondta el a katalógust összeállító Jakó Csaba, akit arra kértünk, emeljen ki néhányat a különlegesebb árverési tételekből. – A legnagyobb érdeklődés valószínűleg egy 1880-ban megjelent térképgyűjtemény iránt lesz majd. Hátsek Ignác A magyar szent korona országainak megyei térképei című munkája méretes darab, 81 látványos, színes térképpel, amelyeken az egyes vármegyék jellemző ipari és mezőgazdasági termékei is szerepelnek – mondta el Jakó Csaba. A legrégebbi kiadvány Roberto Francesco Romolo Bellarmino 1605-ben megjelent latin nyelvű könyve, amelynek írójáról azt kell tudni, hogy a Giordano Bruno elleni per főinkvizítora volt.A legmagasabb kikiáltási árról, 40 ezer forintról Mikszáth Kálmán egy kéziratos levele indul. Az író országgyűlési képviselőként jegyzi a levelet, amelyet egy saját pártjába tartozó miniszterhez írt, sértődött hangnemben mentegetőzve, hogy felelősségre vonták egy Országos Hírlapban megjelent közlemény miatt. Az árverési tételek között szerepel Kosztolányi Dezső Esti Kornéljának első kiadású darabja is, amelyet a nyugatos irodalmár öccsének és sógornőjének dedikált, személyes hangvételben. Kalapács alá kerül a magyar avantgárd legfontosabb folyóiratának, a Kassák Lajos nevével fémjelzett Ma című lapnak két száma is, amiről JakóCsaba azt mondta, az árverések egyik nagy sztárja manapság a húszas évek magyar avantgárd kiadványa – így eziránt is komoly érdeklődésre számítanak.Sokan úgy vélik, hogy a feminizmus a 20. század második felének ideológiája, így igazi kuriózumnak számít A Nő című lap teljes, 12 számból álló II. évfolyama, amely egy 1915-ben megjelent feminista folyóirat. Ha már ideológia: az úgynevezett Tiltott Könyvek szekcióban rendkívül ritka nyilasújságok és antiszemita kiadványok is szerepelnek, amelyek kiváló kordokumentumok. Találni köztük olyat is, amely még sosem került kalapács alá.– Sokan külföldről is licitálnak a kiadványokra. Szinte minden környező országból vannak érdeklődők, akik személyesen, interneten vagy megbízottjuk által vesznek részt az árverésen, de rendszeresen érkeznek ajánlatok Kanadából, sőt Indonéziából is – árulta el Jakó Csaba.