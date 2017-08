Különös vendég Balástyán

A hajnalban eltévedt denevér az ablakban talált menedéket. Fotó: Borbola Lilla

A jövevény nem sértett magánlakot, csak diszkréten megpihent a szúnyogháló és a redőny között. Paulovics Péter szegedi denevérkutató szerint a kis emlős egy fiatal példány lehet.– Augusztusban és szeptemberben a legjellemzőbb, hogy lakóházak környékén felbukkannak a denevérek – kezdte a szakértő. Ekkorra ugyanis már többnyire önállók a fiatal példányok, ráadásul a nászidőszaka is ilyenkor van a fajnak.

– Ilyenkor különösen fiatal állatokkal előfordulhat, hogy öngólt rúgnak, és hajnalra kelve azt sem tudják, hol vannak – jellemezte Paulovics Péter az állatok viselkedését, ami alapján szerkesztőségünkben megállapítottuk: talán több a hasonlóság ember és denevér között, mint amire először gondolnánk…– Vagy egyszerűen csak nem érnek oda, ahová tervezték – folytatta a szakértő.– Ekkor hirtelen kell alkalmas nappali szállást találniuk, és erre megfelelőnek tűnhet egy félig leeresztett redőny is, mögötte szúnyoghálóval – mondta. A denevérkutató kérte, hogy akihez hasonló vendég érkezik, ne ijedjen meg, és ne bántsa az állatot: az ugyanis nem jelent veszélyt az emberre. Ráadásul hazánkban minden denevérfaj védett.– Nagyon örülök neki, szerintem cuki. Egyébként is szeretem az állatokat. Ha maradni szeretne, akkor maradhat, talán még el is nevezem – mosolygott Norbert. Erre azonban nem került sor végül: legutolsó információink szerint már estefelé továbbállt az alkalmi látogató.