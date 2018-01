Kulturális kufárkodás az Agórában - fotók

Lehetett korongozni, bábot készíteni, rajzolni, táncolni, illetve a vadaspark "nemszeretem" állataival is mód nyílt megbarátkozni a II. Városi Kulturális Piacon, néhány lépéssel arrébb pedig gyógyteákat kóstolhattak a látogatók, vagy épp a Maszk Egyesület Megálló Közösségi Házának Programjaival ismerkedhettek meg. A Szent-Györgyi Albert Agóra kamaratermében és a nagyszínpadon pedig egymást váltották a fellépők, bemutatkozott többek között a Szegedi Szimfonikus Zenekar Kvintettje, a Dél-alföldi Harmonikabarátok Egyesülete, valamint hagyományőrző együttesek és tánccsoportok is.– Tavaly élesztettük újjá a kulturális piac hagyományát, s idén szinte mindenki eljött, aki Szegeden valamilyen tevékenységet kifejt a kultúra területén. Bízunk abban, üzletek is köttettek, meghívtunk ugyanis óvodákat is, ahonnan rendre kapunk megkereséseket, hogy családi napjukra ajánljunk nekik fellépőket – mondta el hírportálunknak Orbán Hédi, az Agóra igazgatója. Hozzátette, a rendezvény arra is kiváló lehetőséget nyújt, hogy a civilek megismerkedjenek egymással.Azt, hogy a szervezetek érdeklődnek egymás iránt, mi sem bizonyítja jobban, hogy a Somogyi-könyvtár Íróklubjának tagjával, Csányiné Szaszkó Klárával a Szegedi Vadaspark standjánál találkoztunk. – Jaj, de szép vagy, gyönyörűm – fogadta a kaliforniai királysiklót, s bátran a kezébe is vette. Csoportjuk kiállítással készült, az elmúlt években kiadott antológiákból és novellagyűjteményekből rendeztek be tárlatot, továbbá felolvasást is tartottak.Nemcsak szegedi szervezetekkel, az algyői Ezerjófű Egyesület tagjaival is találkoztunk. Berek Ágota elnöktől megtudtuk, az Agóra több programjához csatlakoztak már. Céljuk, hogy minél szélesebb körben megismertessék a gyógynövények, és az abból készült termékek jótékony hatásait. A Kövér Béla Bábszínház elsődlegesen azért települt ki a kulturális piacra, hogy felkeltsék a családok érdeklődését, hogy a gyerekek ne csak csoportokkal, hanem szüleikkel is megnézzenek egy-egy előadást. Kövér László igazgató tapasztalatai szerint egy családi körben látott bábelőadás egész életre szóló élményt nyújt a gyermeknek. Asztaluknál bábokat készíthettek az érdeklődők, amiket természetesen ki is lehetett próbálni.