Kutatóállomás lesz a Pick érlelőtornyának tövében

Épül az acél vázszerkezet. Kutatás-fejlesztési beruházás. Fotó: Frank Yvette

Komoly acélszerkezetből építenek méretes vázat a Pick szegedi, Horgosi úti telephelyén, a szalámiérlelő torony tövében. Kicsit rácsodálkoztunk erre a beruházásra, mert egy ideje már nyílt titok, hogy a társaság zöldmezős beruházásra készül a város másik végében. A teherporta felől az utcáról is jól látható masszív vasak ennek ellentmondanak.– A Pick Szeged Zrt. és a Szegedi Tudományegyetem a Széchényi 2020 program keretében 1,7 milliárd forint európai uniós támogatást nyert kutatás-fejlesztési programjára – mondja Éder Tamás , a Bonafarm-csoport PR-igazgatója, hozzátéve, a cég központi telepén folyamatban lévő munkálatok ehhez kötődnek. – Itt olyan teszteket is végrehajtunk majd, amelyek segítségével megtervezhetjük az új üzemben alkalmazandó technológiai megoldásokat – hangsúlyozta.

Tavaly mi is megírtuk, hogy négy évig tartó, 2,5 milliárdos kutatási programba fogott a Pick és az SZTE, a hentes- és szárazárugyártás új eljárásainak kidolgozására (2017. október. 27.: Kutatási kezdőcsomag: szalámihéjat kapott a rektor a Picktől). A húsipari cégnek ugyanis nem mindegy, hogyan válik le a nemes penészes héj a szalámiról a szeletelt termék gyártása előtt – de ez csak egy kicsi részfeladat.Cél, hogy a kutatási program nyomán a termék egyedi ízvilága, aromája ne változzon, a hagyományokhoz is hű maradjon, de piacképes legyen, és hatékonyan készüljön. Szeretnék a füstölési időt rövidíteni, és cél, hogy az adalékanyagokat növényi eredetűekkel sikerüljön kiváltani. Az egyetem munkatársai próbálják műszeres eljárásokkal szabványosítani azt, amit most emberi tapasztalat és érzékszerv dönt el. Ezzel a folyamat reprodukálhatóvá válik – miközben nem akarják megmondani a Picknek, hogyan készítse a szalámit.