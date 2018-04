Kutatóműhelyek mutatkoztak be

Az SZTE ugyanis a Szegeden épülő Molekuláris Medicina Kiválósági Központtal, a pécsi Szentágothai Kutatóközponttal és az ELTE Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központtal is együttműködik. A pécsi intézet tudományos fókuszában a biotechnológia, az idegtudomány, az immunológia, a környezettechnológia és a virológia áll. Az egyetem a természettudományi kutatóközpont munkájához magas színvonalú műszerhátteret és laboratóriumi területet biztosít.



Április elsejétől önálló az ELTE Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központja, amelynek elsődleges feladata a kutatás koordinációja, egy akkreditált laboratórium kialakítása és működtetése. Az intézet legfontosabb célja egy molekuláris biomarker kutatócsoport létrehozása az onkológiai és a krónikus gyulladásos betegségek elemzésére.



2019 végéig 16 milliárd forintból alakítanak ki Molekuláris Medicina Kiválósági Központot a szegedi Science Park területén. Bíró Tamás, a központ megbízott igazgatója szerint a cél egy olyan bázis létrehozása, amely 24-25 kutatócsoportot fogad be maximum 9 éves időtartamra. A konzorciumi tagok között ott van az SZTE és az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpontja is. Az elsősorban immunológiai, gyulladásos és anyagcsere-betegségekkel, valamint genomikai és daganatos megbetegedésekkel foglalkozó kutatócsoportok a magas anyagi támogatás mellett egy európai programban is részt vehetnek.