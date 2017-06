Kutatótábor középiskolásoknak

A kéthetes programra 130 diák jelentkezett az ország minden részéről, Erdélyből és a Vajdaságból is, közülük a kuratórium döntése alapján harminc diák bővítheti biológiai tudását Szegeden. Amint Vígh László akadémikus az SZBK-ban megtartott tábornyitó köszöntőjében elmondta: a szervezők célja, hogy megismertessék az érdeklődő, tehetséges fiatalokkal az élettudományok legújabb eredményeit, megszerettessék velük a kutatói életformát, biztosítva ezzel szakterületük utánpótlását. A tábor minden napjára gazdag programot állítottak össze a szakemberek: akadémikusok, egyetemi tanárok és kutatók 36 előadáson, laborgyakorlatokon és műszerbemutatókon nyújtanak az iskolainál szélesebb ismereteket a tanulóknak. Az estébe nyúló programokon képet kaphatnak a résztvevők egyes kutatók életpályájáról is, és alkalom kínálkozik kulturális programokra, kirándulásra, városnézésre is.