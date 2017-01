Kutya hidegben nagyobb segítségre szorulnak az állatok

Itassuk is a madarakat!



Tartós, több napig tartó erős fagy idején nemcsak a táplálék, de a folyadék pótlása is fontos a madaraknak. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) arra kéri a lakosságot, hogy az etetőkön itatókkal segítsék a madarakat. Azt tanácsolják, a reggeli szürkületet követő néhány órában szedjük ki az itatóból a jeget, és a helyére töltsünk langyos csapvizet. Ha éjszakára egy követ teszünk a kazánra, fűtőtestre, és ezt utána a jégtelenített itató vizébe tesszük, az nem fagy be olyan gyorsan, mint enélkül.

– Ha nincs nagyon belefagyva a víz, kiverjük a jeget a tálból. Ha teljesen belefagyott, meleg vizet öntünk rá, ami megolvasztja – mutatta Csatordai Ilona önkéntes a Tappancs Állatvédő Alapítvány kiskundorozsmai menhelyén. Az egyik fa tövébe gyűlnek a jégdarabok, amiket az itatókból ütögettek ki. Ilona és Nyári Péter , a Tappancs munkatársa azt mondta, a 162 kutya ellátása a fagyban sem sokkal bonyolultabb, mint nyáron. Talán a betonhoz fagyott végterméket nehezebb összeszedni ilyenkor.– Már ősszel felkészültünk a télre. A kutyaházak bejáratára ruhadarabot erősítettünk. A házakba szalmát teszünk. A téli szezonban három-négy hónap alatt 80 kis bála szalma fogy el – magyarázta Péter.A nagyháznak nevezett kennelsoron, aminek külső és belső része is van, a hentesüzletekben is használt műanyag hőfüggöny választja el a két részt. Az átlátszó, bevagdosott műanyag nem engedi ki a meleget, és a kutyák is ki-be tudnak járni. Már amelyik kidugja az orrát a házából ebben a hidegben. Igor, a jól megtermett, staffordshire-re emlékeztető, de annál jóval nagyobb eb például szobakutyaként a meleg házikójában szereti tölteni az időt.A napokig tartó kemény mínuszokban a vadak is különleges figyelmet igényelnek. – Az etetőket naponta fel kell tölteni szemes- és szálastakarmánnyal. A répa, krumpli nem jó, mert a fagyott gyökér- és gumós takarmánytól hasmenést kap a vad. Vizet talál: a leesett havat, deret, zúzmarát nyalogatja – kezdte Fackelmann István . A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Erdő- és Vadgazdálkodási Osztályának megyei vezetője hozzátette, a hóval akkor van gond, ha megolvad, majd újra megfagy. – Az olyan a vadnak, mintha mi, emberek mezítláb lépnénk bele a szilánkosra törő, vastag jégbe – fogalmazott.A vadgazdálkodási szakember hangsúlyozta, rendkívül fontos, hogy az etetőkben mindig legyen takarmány. – A vadászetikett lényege, hogy a vadgazdálkodó feladata gondoskodni a téli vadetetésről. Most van a csúcsideje a vadetetésnek, de a felhasznált eledel mennyiségét nem tudom megmondani, mert az függ a vadsűrűségtől és a fajtától is – tette hozzá. Fagyban a sózókat is feltöltik a vadászok. A sózó a vadak sóval való ellátására szolgáló eszköz. A sóra a vadaknak mindig szükségük van, de télen nehezebben jutnak hozzá.