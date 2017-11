Kutyások jönnek, cirkuszosok mennek: a Gáz utca helyett a makkosházi körúton alakítják ki a kutyafuttatót

Keresik a cirkusz helyét



– Egyelőre tárgyalunk róla, hogy hol kaphatnának helyet, de az biztos, hogy jövőre már nem lesznek vándorcirkuszok a Makkosházi körút és a Csongrádi sugárút sarkán lévő zöld területen. Erről döntés született – mondta el kérdésünkre Németh István, a Szegedi Városkép és Piac Kft. igazgatója. Nem lesz könnyű megfelelő helyszínt találni, a városnak komoly bérleti díjat fizető cirkuszosok ugyanis ragaszkodnak olyan helyszínhez, ami könnyen megközelíthető, frekventált, és elég nagy is a számukra.

Eddig közvetlenül a játszótér mellett, elkerítés nélkül lehetett kutyát futtatni, amiből több konfliktus is adódott. Fotó: Frank Yvette

– Jobb, ha ide kerül a kutyafuttató. De remélem, bekerítik majd, mert különben balesetveszélyes lesz. Kevés, ha csak kiabál az ember a kutyának egy ilyen forgalmas út mellett –mondta a Gáz utca és a Makkosházi körút között kutyát sétáltató Deák Judit és Kovács Judit Nóra.Azért kérdeztük őket, mert a napokban értesítette arról a Gáz utcában élőket önkormányzati képviselőjük, Tóth Károly, hogy januártól megszüntetik a panelsor mögötti, bekerítetlen kutyafuttatót, amelyet annak idején a játszótér mellett alakítottak ki.Megírtuk (2017. április 20.: Póráz nélkül a játszótérre), mivel kis területen, bármiféle határvonal kijelölése nélkül működött egymás mellett a kutyafuttató és a játszótér, számos konfliktus alakult ki a kutyatartók és a játszóteret használó gyerekek szülei között. A kutyák kerítés híján átszaladgáltak a játszótérre, megijesztve a gyerekeket, és a négylábúak gyakran a dolgukat is ott végezték el. Tóth Károly áprilisban ígéretet tett a kutyafuttató megszüntetésére, és arra, hogy a környéken másutt jelölnek ki majd ilyet. A választás a Gáz utcai panelsor Makkosházi körút felé eső oldalára esett – oda, ahol évek óta a vándorcirkuszok és vurstlik kapnak helyet.

Tóth Károly elmondta, a kutyafuttató új helyszínének kijelölésekor figyelembe vették a környékbeliek cirkusszal kapcsolatos panaszait is. Megírtuk azt is (2017. április 10.: Oroszlánszag jön a cirkusz felől), hogy a Gáz utcában lakók gyakran nem tudnak szellőztetni a cirkuszi állatok szaga, illetve a szennyvíz szabálytalan kezelése miatt, és sok panasz volt az előadások hangerejére, erős fényeire is. Ez most megszűnik, ugyanis a vándorcirkuszokat elköltöztetik a területről.– A kutyások nem kapják meg a teljes területet, csak annak a kenyérgyár felé eső részét, de így is nagyobb helyük lesz, mint a tömbbelsőben, és játszótér sincs mellette. Bízom benne, hogy ez mindenkinek megnyugtató megoldás lesz – mondta el Tóth Károly. Az, hogy a terület be lesz-e kerítve, egyelőre nyitott kérdés. Mindenesetre a szegedi kutyások Facebook-oldalán a hozzászólók egy része aggódik, hogy kerítés híján a kutyák könnyen kiszaladhatnak az útra, ahol elgázolhatják őket.A terület másik részén maradnak az alkalmi vurstlik, azokra ugyanis nem érkezett panasz a lakóktól.