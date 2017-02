Kutyatámadásoktól rettegnek Szőregen

Bírsággal sújtották a tulajdonost



Csáky Balázs már 2015-ben kérte a szegedi polgármesteri hivataltól, hogy intézkedjen az ügyben, mert szerinte ha komoly baleset történik a kutyatámadás miatt, akkor az önkormányzat felelőssége is felmerülhet. A polgármesteri hivatal igazgatási irodája a 2017. január 9-i keltezésű levelében arról értesítette Csáky Balázst, hogy a Kis-Bogáros utca 11. szám alatt lakó férfit állatvédelmi bírsággal sújtotta, de összeget nem írtak, és nekünk sem mondtak. Az állatvédelmi bírság alapösszege 15 ezer forint, és ez az esemény súlyától függően emelkedik akár több tízezer forintra is.

– A fehér, loncsos kutya nagyon veszett, attól nagyon félek – mondta Kókai Istvánné, aki a szőregi Kis-Bogáros utcában lakik. A nyugdíjas asszony elmesélte, nemrég az unokájával sétált az utcán, amikor a kutyák megtámadták.Elmondása szerint alig tudtak elmenekülni az állatok elől. Csáky Mónikának nem volt ilyen szerencséje. Neki már kétszer is megrángatták a nadrágja szárát a kutyák, amikor másfél éves gyermekét tolta a babakocsiban. Azóta vagy seprűnyelet, vagy a négyéves lánya futóbiciklijét viszi magával, azzal tartja távol a kutyákat, amelyeket leginkább a kerékpár és a babakocsi irritál.A seprűnyeles megoldást a Kis-Bogáros utca 11. számú házzal szemben lakók is alkalmazzák, akik mielőtt kilépnek az utcára, alaposan szétnéznek. Az utcabeliek elmondása szerint a kutyák rendszeresen kiszöknek a fenti házból, amelynek tákolt, toldozott-foltozott a kerítése. Közvetlenül a kerítés mellett hatalmas földkupac áll, egy öreg ház maradványa. Erről is ki tudnak ugrani a kutyák, majd a kerítés lyukain visszabújnak.A kutyákkal kapcsolatos gond nem új keletű – hallottuk az utcabeliektől, akik már aláírást gyűjtöttek. Mindhiába. Mónika férje, Csáky Balázs azonban csak akkor szembesült a problémával, amikor 2015 tavaszán a Kis-Bogáros utcába költözött a családjával. – A Kis-Bogáros utca 11. szám alatti ház hatalmas telkén legalább hat-nyolc kutya van, amelyek rendszeresen portyáznak a környéken, és félelemben tartják az embereket – mondta Csáky Balázs, aki már hallott olyan esetről, amikor idős embert szedtek le a bicikliről a kutyák.– Már jeleztük a problémát a szőregi részönkormányzatnak, a gyepmesternek, a közterület-felügyeletnek és a rendőrségnek is, de eddig senki sem tudott segíteni, ezért is fordultunk a nyilvánossághoz – magyarázta Csáky Balázs. Állítása szerint a kutyák nemcsak a Kis-Bogáros utca lakóit, de az egész környéket félelemben tartják, volt, akinek a Gőzmalom utcában kellett bemenekülnie a boltba.Az utcabeliek egyöntetűen állították, hogy a kutyatulajdonost nem hatják meg a hatósági felszólítások. A háza előtt valóságos dzsungel, a hatalmas telken pedig parlagfűtenyészet van. A szomszédai már feladták a küzdelmet, hogy ez valaha is megváltozik.– A négyéves lányom már megtanult felmászni rám. Pillanatok alatt a nyakamban van, elegendő, ha csak elkezdenek ugatni a kutyák – mondta Csáky Mónika , aki szerint a gyermeke retteg a kutyáktól, és ha bárhol kutyát lát, rögtön kérdezi: „Ez mérges kutya, anya?" Csáky Mónika és férje szerint nem a kutyákkal, hanem a tulajdonossal van a probléma.Kerestük a kutyák tulajdonosát, de nem értük el.