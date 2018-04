L. Gábornak hét évet kell börtönben töltenie - Súlyosabb ítélet a lakástulajdonosokat átverő vállalkozónak

Súlyosította szerdai tárgyalásán a Szegedi Ítélőtábla annak a férfinak az elsőfokú ítéletét, aki több lakástulajdonost is átvert Csongrád megyében. L. Gáborta Szegedi Járásbíróság korábban, nem jogerősen kétrendbeli csődbűntettben és kétrendbeli folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználása miatt öt év hat hónap börtönbüntetésre és öt év közügyektől eltiltásra ítélte. A bíróság akkor elrendelte a végrehajtását egy korábban kiszabott kétéves börtönbüntetésnek is.



A másodfokon eljáró Szegedi Ítélőtábla most – már jogerősen – úgy döntött, hogy a férfinek öt és fél helyett hét évet kell börtönben töltenie. Ugyanennyi időre tiltották el a közügyektől, és a korábbi kétéves büntetést is le kell töltenie. Az ítélet indolkásakor elhangzott: egyértelmű, hogy a vádlott célja a szándékos vagyoncsökkentés volt. Az ítélőtábla szerint a súlyosabb büntetés üzenet a társadalom felé, hogy a hasonló eseteket, amelyek veszélyeztetik a gazdasági életet és a piacgazdaságot, nem lehet megúszni.



Ismert: a több céget is alapító L. Gábor csaknem 900 millió forint értékű vagyontárgyat mentett át bedőlő cégeiből más vállalkozásaiba, hogy ne kelljen a banktól felvett hitelt kifizetnie.



A férfi onnan lehet igazán ismert, hogy több embert is átvert, akik lakásokat vásároltak tőle. A módszere egyszerű volt. A pénzintézettől felvett keretjelzálog-hitelből építette fel a makói és szegedi társasházakat. Ez azt jelenti, hogy ha a felvett hitelt a cég nem utalja vissza a pénzintézetnek, akkor az a tulajdonosoktól követelheti. Az utalás nem történt meg, a tulajdonosok viszont kifizették a lakásokat a férfi vállalkozásainak. A lakók polgári perben próbálták bizonyítani, hogy ők kétszer fizettek tulajdonaikért, amit ugyan elismert a bíróság, de a keretjelzálog-szerződésre vonatkozó jogszabályok miatt a bank követelését nem tartotta megalapozatlannak.