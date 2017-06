La Bouche, a Five és a Culture Beat lép fel a Deja Vu első napján - Este elstartol a nosztalgiafesztivál

Szomjúság ellen Frappé!

Kiadónk okostelefon-alkalmazása, a Frappé is ott lesz a Deja Vu fesztivál mindhárom napján. A Tisza Gyöngye előtti faházban csinos hoszteszlányok segítenek letölteni a telefonokra az applikációt azoknak, akik még ezt nem tették ezt meg. Azt pedig, aki vásárol egy Délmagyarországot, és letölti a Frappét, vendégül látjuk egy frissítőre. Részletes információk a fesztiválról a Frappéban olvashatók. A Frappé rendszeresen frissülő szegedi vendéglátóhelyeket, szórakozási lehetőségeket és programajánlatokat gyűjt össze. Használatához okostelefon és internet szükséges. Az alkalmazás ingyen letölthető a Google Play vagy az App Store áruházból.

Csütörtökön még gőzerővel folyt a munka: sátrakat, színpadot építettek, költöztek a vendéglátósok, érkeztek a szállítók. – A Partfürdő már egy bejáratott helyszín – fogalmazott Boros Gyula . A fesztivál főszervezője elmondta, idén újdonság a Street food utca, azaz az utcai éttermek sora, ahol minőségi ételek kaphatók majd a jól megszokott fesztiválételek mellett.– Három különböző helyszínen más-más zenei stílusra lehet majd mulatni. A nagyszínpadon 23.30-ig lesz műsor. A Tisza Gyöngyében házibuli, a Bombánál fiatalos zene, a Riska beachen pedig a 2000-es évek zenei hangulata elevenedik meg – sorolta a főszervező.A buli ideje alatt a Partfürdő medencéje is működik. Italokból sem lesz hiány: az Arany Ászokot korsónként 399, a Drehert 500 forintért mérik.Ma délután 17 órától bemelegítésként itt lesz Nacsa, VS Fadd'i, Gedzo és Levi, majd a Happy Gang lép porondra, őket követi az UFO, majd 19.30-kor a Kerozin. 20 órától a La Bouche lép fel, majd a Five, végül 23 órakor sokak régi kedvence, a Culture Beat koncertezik. Szombaton a Groovehouse, Sterbinszky, a Magic Affair, vasárnap az Animal Cannibals, a Bestiák, 21 órától a Kozmix szórakoztatja a közönséget.