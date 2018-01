Lakáscafeteria: év elején érdemes dönteni róla

Az akár havi 83 ezer forintos juttatás cafeteriaelemként is választható – hívta fel a figyelmet Tállai András, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) parlamenti és adóügyekért felelős államtitkára. Ahol a munkáltató a cafeteria-rendszerben biztosít a dolgozó számára a béren túl is juttatásokat, ott jellemzően az év elején kell dönteni, azaz az érintetteknek most érdemes megfontolniuk a lakáscafeteria választását.



– A juttatást egy az egyben, mindenféle levonás nélkül kapja meg a munkavállaló, ugyanis semmilyen közterhet nem kell fizetni utána – hangsúlyozta az államtitkár.



Az adómentes támogatást a lakáshitel törlesztése mellett új vagy használt lakás vásárlására, építésére, korszerűsítésére, akadálymentesítésére és legalább egy lakószobával történő bővítésére is fel lehet használni. A munkáltató a lakás értékének 30 százalékát, öt év alatt maximum 5 millió forintot adhat ilyen támogatásként adómentesen.



Az adóhivatalhoz beérkezett adatok szerint 2016-ban a lakáscafeteriának köszönhetően 41 ezer munkavállaló csökkentette összességében 18 milliárd forinttal lakáscélra felvett hitelét.