Lakásokat újítanak fel és pályáztatnak: 20 önkormányzati bérlakást korszerűsítenek, 7-et meghirdetnek

Felújítják a Csongrádi sugárút 76. szám alatti tízemeletes épületben a liftet – erről is döntött a pénzügyi bizottság. Az előterjesztésből kiderült, hogy már tavaly tervezték a felvonó javítását, szerződést is kötöttek egy kivitelezővel, ám – a dokumentum szerint – a cég hibájából meghiúsult a beruházás. A lift felújítására bruttó 14 millió forintot szavaztak meg.



Egyhangúlag döntöttek arról is, hogy közbeszerzést írnak ki 20 üresen álló önkormányzati tulajdonú bérlakás felújítására, összesen bruttó 79 millió forintból. A tervek szerint a Honvéd téren és a Székely soron egyaránt 6-6 lakást korszerűsítenek, továbbá például a Temesvári körúton, a Szentháromság, a Mérey és a Kereszttöltés utcákban modernizálnak IKV-s lakásokat.



További egy előterjesztés kapcsolódott a társasághoz, 7 már helyreállított, üres bérlakásba keresnek bérlőt, amelyeket piaci alapon pályáztatnak. A lakások közül négyet már tavaly is meghirdettek, ám a két Kelemen utcai, 88 négyzetméteres lakás 110 ezerért, illetve egy 140 négyzetméter alapterületű 114 ezerért nem volt kelendő, mint ahogy a Deák Ferenc utcában 208 ezer forintos havi bérleti díjért meghirdetett 168 négyzetméteres lakás sem. Ezeken kívül 3 darab Tisza Lajos körúti lakást hirdetnek meg, ott az 1, illetve 2 szobás lakások havi bérleti díja 40, illetve 60 ezer forint.