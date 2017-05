Lakástakarék: éljünk az állami támogatással!

A lakáspiac, valamint a banki hitelezés élénkülése mellett továbbra is nagy az igény az állami támogatással igénybe vehető lakástakarék-szerződésekre. A 2017-es év ráadásul rendhagyó a lakástakarék-piac szempontjából: egyrészt éppen 20 évvel ezelőtt – 1997-ben – indultak el az első szerződések, másrészt idén júliustól még kedvezőbbek lesznek ezek a konstrukciók. – A változás lényege, hogy az úgynevezett kiutalási időszak 2 hónapra csökken majd a mostani 3-ról – derül ki a banki ajánlatok online összehasonlításával foglalkozó BankRáció.hu elemzéséből.



– Bár a kiutalási időszak rövidítése elsőre technikai változtatásnak tűnhet, de a gyakorlatban fontos lesz, mivel a lakástakarékkal rendelkezők hamarabb juthatnak a pénzükhöz – mondta Gergely Péter, a portál szakértője. A kiutalási időszak csökkenésének köszönhetően a szerződések éves hozama 10 százalék fölé emelkedhet, ami az egyik legjobb lakáscélú megtakarítást jelenti.



Az állami támogatás miatt a lakástakarék-szerződések feltételei közel azonosak. Ugyanakkor nem mindegy, melyik céggel lépünk kapcsolatba, van közöttük olyan, amelyik több tízezer forintot is elkérhet a szerződéskötéskor. Ez pedig jelentős kiadás annak fényében, hogy az állami támogatás 20 ezer forintos havi megtakarításnál 72 ezer forint évente – ami egyben az elérhető maximum is. A BankRáció.hu április második hetében készített összeállítása szerint vannak olyan konstrukciók, amelyeknél nincs szerződéskötési díj, azaz ingyen el lehet indítani, miközben akad 60 ezer forintot meghaladó „belépő" is.



– Bár a lakástakarékok a megtakarítási piac legjobbjai közé tartoznak, csak azoknak érdemes elindítaniuk, akik 4–10 éves távlatban lakáscélra költenék a felhalmozott összeget, legyen szó vásárlásról, hitel előtörlesztéséről vagy éppen korszerűsítésről – hangsúlyozza Gergely Péter. A lehetőség arra is jó megoldás, hogy a megtakarított összegből, illetve a hozzá felvehető fix kamatozású hitelből valaki korszerűsítse a lakása fűtésrendszerét.