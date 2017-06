Lakat került az egyik kórházi részleg ajtajára: nem láttuk a felújítás nyomát, csak ott, ahova átszállították a betegeke

Olvasónk lefotózta a lakatot és a kiírást. Fotó: olvasó-tudósító

A régi II-es kórház épületében lakat került az SZTE Belgyógyászati Klinika Geriátriai Osztálya férfi részlegének bejáratára. Egy A4-es papíron azt is közlik az érintettekkel, hogy az eddig itt fekvő betegeket az osztály női részlegén helyezik el.Szerdán délután a hvg.hu számolt be arról, hogy az országban negyedikként egy szegedi kórházi osztály is bezár a szakdolgozói hiány miatt, erről körlevélben értesítették az osztály dolgozóit. Az I. számú Belgyógyászati Kilinka Geriátriai osztály férfi részlegére kerül lakat. Ezen az osztályon többek között olyan betegeket ápolnak, akiket valamilyen okból nem tudott hazaadni a klinika, például mert otthoni ápolásuk megoldhatatlan lenne. Szegeden nincs kifejezetten ápolási osztály, ezt helyettesíti gyakorlatilag a geriátriai osztály.Szerkesztőségünk megkereste a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központot azzal, hogy mi lesz a jelenleg az osztályon fekvő betegek sorsa, mennyi dolgozó hiányzik az osztályról. Kérdéseinkre válaszként az egyetem vezetése egy közleményt juttatott el, amelyben cáfolták azt, hogy azért zárták volna be szeptemberig az osztályt, mert nincs elég szakdolgozójuk. Az átmeneti bezárást azzal indokolták, hogy felújítások lesznek az osztályon, ezért kell átmenetileg máshol elhelyezni a betegeket. A furcsa csak az, hogy a bezárt részleg környékén egyelőre semmi jele nincsen semmiféle felújításnak, ám azon a másik épületben levő emeleten, ahova még szerdán este is szállítottak a bezárt osztályról betegeket, már elkezdték a liftek felújítását, ezt el is kerítették fóliával. Úgy látszik, itt nem zavarja a felújítás a betegek ellátását.Információink szerint az I. számú Belgyógyászati Klinika igazgatójától kaptak körlevelet, hogy a szakdolgozói hiány miatt kénytelenek bezárni a részleget, ami kapacitás szűkítésével is jár. Szerettük volna megkérdezni Ábráhám György professzort is, aki telefonon csak annyit reagált megkeresésünkre, hogy semmi nem zárt be. Majd hozzá tette a klinikaigazgató, hogy amennyiben interjút szeretnénk vele készíteni, akkor a Klinikai Központ elnökétől kérjünk erre engedélyt.

Korábban



A hvg.hu azt írja, a kb. 30-40 ágyas osztály működése szeptemberig fog szünetelni, addig csak a sürgősségiről vesznek át betegeket. A bezárás oka, hogy nincs elég szakdolgozó - vagyis ápoló és nővér - az osztályon. Úgy tudják, a bezárásról a napokban értesítették a klinikák dolgozóit.



Az osztályon olyan betegeket ápoltak, akiket valamilyen okból nem tudott hazaadni a klinika, például mert otthoni ápolásuk megoldhatatlan lenne. Szegeden nincs kifejezetten ápolási osztály, ezt helyettesíti gyakorlatilag a most bezáró geriátriai osztály. A közelben például Hódmezővásárhelyen van ilyen osztály, az még kérdéses, hogy mi lesz a betegekkel.

A munkaerőgondok elsősorban az ápolókat, nővéreket érinti, ezen az osztályon – annak jellegéből fakadóan – kevés orvosi feladatot kell ellátni. Miután a klinika honlapján nem talált a lap munkatársa bezárásra utaló információkat - ahogy mi sem -, megkeresték a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ vezetőjét is, de a cikk megjelenéséig nem erősítette meg az értesüléseket.