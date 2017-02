Lakna 20 nm-en? Lehet, egy minigarzon nem is olyan rossz!

“Szeged belvárosának egyik csendes utcájában található a polgári ház, melynek udvarán építették meg ezt a kis, beépített padlásteres lakást. A ház jó állapotban van, az udvar igen rendezett, térkővel burkolt. A lakás felújítandó állapotú. A nyílászárókat kicserélték, a fűtést korszerűsítették, a burkolatok újak, kiváló minőségűek, az elektromos- és vízvezeték hálózat is új. Az alsó szinten a nappali, konyha és a fürdő kapott helyet. A padlástérben kialakított háló részen nagyon praktikus tárolókat készíttethet a leendő tulajdonos a látványtervek alapján is. Összességében egy kellemes hangulatú, praktikus elrendezésű, jó elosztású lakás, ami igazi kis gyöngyszem. A bejárat előtti kertkapcsolatos terasz pedig igazán hangulatos tavasztól őszig. Ajánlom egyedülállóknak, fiatal pároknak, de befektetési szándékkal vásárlóknak is."“Szeged Belvárosában a Jósika utcában eladóvá vált ez a 20 m2-es 1 szobás szerkezet kész lakás egy 3 emeletes épület legalsó szintjén.Az ingatlant egy felújítás keretén belül újra szigetelték és falazták. Új bejártai ajtót szereltek be, valamint a fűtést is korszerűsítették.Belvárosi irodának is rendkívül alkalmas. A lakáshoz saját tároló is tartozik!Az ár alkuképes!"Ha tehát ön lát fantáziát egy kicsi, de átgondolt ötletekkel praktikussá alakítható minigarzonban, kattintson az eladó ingatlanok linkjére, vagy keresgéljen hasonlóan jutányos árú, kreativitást serkentő befektetési lehetőségeket az ingatlanbazar.hu oldalán . És ha nem hiszi el, hogy 20 nm-en is lehet élni, nézze meg, mások mit hoznak ki, akár 8 nm-ből!