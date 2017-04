Lakossági fórumra vitték az idősotthon ügyét: újabb befektetőt veszíthet Algyő

A fiataloknak szánt délnyugati lakópark mellett jelölték ki már évekkel ezelőtt az idősotthon helyét Algyőn – mutatja Molnár Áron polgármester. Fotó: Karnok Csaba

– Szedjétek már össze magatokat – mondta a helyi képviselő-testületnek címezve több algyői nevében Jankovicsné Veres Katalin, az algyői Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) vezetője kedden este a faluház zsúfolásig megtelt nagytermében tartott rendkívüli lakossági fórumon.

Márkus László egy sztrókon van túl, tudja, hogy bármikor bárki kerülhet olyan helyzetbe, hogy ellátásra szoruljon. Ő egy vegyes üzemeltetésű idősek otthonát szeretne, amiben a magánbefektető mellett az önkormányzat is érdekelt. Fotó: Karnok Csaba

Ezt Molnár Áron polgármester hívta össze, mert a képviselő-testület 5-4 arányban nem volt hajlandó április elején napirendre venni a már az előző ciklusban egy idősek otthonának felépítésére kijelölt 5 ezer négyzetméteres területre a pályázati kiírást. Pedig egy befektető 500 millió forintból építene rá: az otthonban 100 embert tudnának elhelyezni, és 23 új munkahely jönne létre. A nagyközségben nemrég hiúsult meg egy másik beruházás, egy görög vegyipari cég – ahogy írtuk – 4 milliárd forintból épített volna üzemet, de az ügyben kiírt helyi népszavazás miatt elálltak tervüktől.Az idősotthont egy Svájcban megítélt hitelből építené a befektető: a beruházást ellenző öt képviselő szerint a magánvállalkozás ezért minél hamarabb profitra szeretne szert tenni, így az idősotthon nem a rászoruló algyőieknek épülne. Egy előzetes tanulmányt is készíttetnének az ügyben, hogy hány helybeli venné igénybe ezt a szolgáltatást, és ennek fényében lehetne majd kiírni a pályázatot és tárgyalni a feltételekről. A pályázatot azért akarta most kiírni a polgármester, mert az érdeklődő vállalkozásnak a hitelt június 30-áig fel kell használnia, amihez ekkorra már engedélyes tervekkel kell rendelkezni az algyői helyszínre, aminek megítélése több hónapig eltarthat. A pályázaton – közölte Molnár Áron – bárki indulhatna, így nem is biztos, hogy a mostani jelentkező nyerné meg, de mivel a képviselői többség nem is engedte kiírni, így részletekről, térítési díjakról még senki nem tud semmit. A lakossági fórumon megjelent algyőiek többsége szerint mindez részletkérdés, a településnek szüksége van egy bentlakásos szociális otthonra, ám a szerződés pontos részleteit a képviselőknek kellene tisztázniuk a beruházóval ahelyett, hogy egymásnak tesznek keresztbe.

Az algyői idősek otthonát a 2003-ban alakult Életet az Éveknek Nyugdíjas Klubok Csongrád Megyei Egyesülete üzemeltetné. – Nem akarok harcokba belemenni a beruházást ellenző képviselőkkel. A jelenlegi helyzet szerint nem látom esélyét annak, hogy Algyőn a közeljövőben idősek otthona épüljön – mondta lapunknak Urbán Istvánné elnök. Azt mondta, hogy a befektető magánszemély képviselőjével máris találtak egy másik Csongrád megyei települést, ahol tárt karokkal várják őket. A kistelepülés nevét Urbán Istvánné nem árulta el, annyit azonban elmondott, hogy az ottani faluvezetés örül annak, ha valaki egy 500 milliós beruházást visz hozzájuk. Algyőről mégsem mondtak le teljesen: ha kiírják egyszer a területre a pályázatot, elgondolkodnak az induláson, hiszen az idősotthon igényével az ottani nyugdíjasok keresték meg őket.