Lámpás csomópontot építenek ki az Algyői úton - 1,7 milliárdot költenek kerékpárosbarát fejlesztésekre Szegeden

A tervezet szerint a Belvárosi híd környékén 2020 után újulhat meg az ország legforgalmasabb kerékpáros csomópontja. Fotó: Kuklis István

Támogatási kérelmet nyújtott be az önkormányzat a TOP-os „fenntartható városi közlekedésfejlesztés" című felhívásra, és összességében bruttó 1 milliárd 760 millió forintot terveznek költeni a projektre. A kerékpárosbarát fejlesztések négy városrészt érintenek, ezek közül a baktói és a belvárosi hoz jelentősebb forgalmi változásokat.Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester lapunknak elmondta, az Algyői úton lámpás csomópontot építenek ki a jelenlegi gyalogátkelőtől nem messze. Így nem csupán a kerékpáros közlekedés lesz biztonságosabb, hanem kanyarodósávok kialakításával megoldják, hogy a Baktói, a Ladvánszky és a Diadal utcákba is kényelmesen le tudjanak hajtani az autósok a főútról. – Jelenleg nincs megfelelően szabályozva ott a közlekedés, Baktóból, illetve Új-Petőfitelepről nehézkes kikanyarodni az Algyői útra, sokat kell várakozni, és ez balesetveszélyes. Az elmúlt években több terv is készült, felmerült, hogy körforgalmat alakítsanak ki a kereszteződésnél, ám végül a lámpás csomópontra esett a választás, egyrészt a költségek miatt, illetve azt is figyelembe vették, hogy mekkora hely áll rendelkezésre – magyarázta.Az előterjesztésből kiderül, hogy a főúttal párhuzamos szervizút kétirányú forgalma megmarad, ám a szintkülönbség miatt a Diadal utcai csomópontnál megemelik, és a szervizút felől rámpákat alakítanak ki. Az autósok az Algyői útról balra, a Baktói utcába nem kanyarodhatnak majd le, illetve a szervizútról sem lehet közvetlenül kikanyarodni a főútra.A Belvárosi híd szegedi lábánál az ország legforgalmasabb kerékpáros csomópontja is megújul a TOP-os fejlesztés keretében, ám erre még várni kell, ott ugyanis csak a Stefániától a Roosevelt térig tartó Zöld Város Program lezárulta után alakítják át a forgalmi rendet. – Ahol lehet, meg kell oldani az irányhelyes biciklis közlekedést, az a cél, hogy már a színháztól kezdődően mindenki az út jobb oldalán közlekedjen. A balesetveszély kockázatát is minimalizálják az átalakítások, a felmérések szerint két ilyen gócpont van: a Somogyi utca sarkánál, valamint a Roosevelt téri becsatlakozásnál – mondta el az alpolgármester. A tervezetből kiderül, hogy a Stefánián a Híd utca irányába olyan új buszsávot létesítenek, ahol a kerékpárosok is elférnek, és a trolibuszok sem vesztegelnek majd csúcsidőben a dugóban. Változás továbbá, hogy újra kiépül a múzeumi megálló párja az Ativizig-székház előtt. Nagy Sándor megjegyezte, a belváros kerékpárosbarát-fejlesztése nem szorítkozik szigorúan a belvárosra, összekötő kerékpárút épül például a Kis Tisza utca és a Tápai utca szervizút között, valamint kialakítják a biciklis átvezetést a Szilléri sugárút és a Római körút csomópontjában, továbbá több utcában – így a Felső Tisza-parton a Novotel és az Etelka sor között – kerékpáros nyomokat festenek fel. Az előterjesztésben az is olvasható, hogy a fejlesztési iroda javaslata szerint a belvárosban csak 2020 után kezdődnek az átalakítások.Az uniós projekt keretében Újszegeden összesen öt utcában terveznek kerékpárosbarát fejlesztést, továbbá Tarjánban és az Északi városrészben is.