Lángos miatt pánikolnak az emberek a Mars téri piacon

Az akrilamid az oka

Az Európai Unió legújabb ellensége: a magas hőfokon, bő olajban sütött rántott hús és a sült krumpli. A cél az ételekben lévő rákkeltő akrilamid-tartalom csökkentése. Fotók: Török János

– Hadd ne mondjam, mit gondolok róla! Elmennek, ahová gondolom! Mondjuk engem annyira nem érdekel, mert egy évben kétszer eszem csak lángost – mondta a Mars téri Irén csarnok népszerű halsütödéjének tulajdonosa, Tibai Józsefné, amikor azt kérdeztük tőle, hallotta-e, hogyHamar körbeszaladt a hír a napokban a magyar sajtóban, hogy hatályba lépett, és jövő áprilisban már kötelezően alkalmazandó az Európai Bizottság rendelete, amely az élelmiszerek akrilamid-tartalmának csökkentésével kapcsolatos intézkedéseket ír elő. Az élelmiszerekben előforduló akrilamid növeli a rák kialakulásának kockázatát.

Anyáznak az emberek

Bene István és felesége szerint ha az Európai Unió betiltja a lángost, akkor majd otthon sütik meg. Fotó: Török János

Röviden annyi a lényeg, hogy az akrilamid egy olyan rákkeltő anyag, amely elsősorban az olyan, magas hőfokon, bő olajban sütött termékekben jelenik meg, mint a lángos, a hasábburgonya, a rántott hús vagy éppen a fánk.A Mars téren többen nyomdafestéket nem tűrő módon adtak hangot véleményüknek.– Az uniós béreket nem akarják inkább itthon is bevezetni? Engem semmi más nem érdekel, csak az – szólított meg minket az Irén csarnok egyik lángossütője, a Lángosgyár előtt egy középkorú férfi, miután komótosan elfogyasztotta a lángost.

Készül a lángos a Mars téren Vasné Hegyi Máriánál. Az Unió a magas hőfokon, bő olajban sütött termékekben lévő rákkeltő akrilamid-tartalmat szeretné csökkenteni.

– Menjen az Unió a fenébe! Kínlódnak itt velünk állandóan. Hagyjanak békén! Kínjukban mindent kitalálnak – sorolta Bene Istvánné, aki egy félbehajtott sajtos, férje pedig egy klasszikus sajtos-tejfölös lángost fogyasztott. – A lángos maradjon, az a mienk. Szeretjük a lángost, amikor jövünk a piacra, mindig eszünk. Ha majd betiltja az Unió, sütünk otthon – mondta Bene István. Felesége annyit tett hozzá, hogy nem kéne a ló másik oldalára átesni. – Vacakok az olajak, egyszer lehet sütni bennük, de ahhoz meg túl drágák – tette hozzá a nyugdíjas asszony.

Csak a pánik a biztos

Rántott hús a Diófa vendéglőben. A tulajdonos azt mondja, nem tartanak fegyvert senki fejéhez, hogy mindennap ezt egye sült krumplival.

– Én úgy érzem, ez csak pánikkeltés. Azt sem tudjuk, hogyan és ki fogja ezt ellenőrizni. Az biztos, hogy nagyon ránk fognak lépni – kezdte a sándorfalvi Vasné Hegyi Mária, aki több mint 25 éve nyitotta meg palacsintázóját a Mars téri piacon, ahol az édesség mellett lángost és fánkot is készít. Szerinte ha Magyarország elutasította a kötelező uniós betelepítési kvótát, akkor utasítsa el ezt az intézkedést is. – A magyar ember rántott húson és sült krumplin nő fel. Tudjunk már ebben is lépni, ha a Soros ellen tudunk – magyarázta felháborodottan a lángossütő.

– Mindenki maga dönti el, bevállalja-e azt az egészségügyi kockázatot, amit a bő zsiradékban sütött ételek fogyasztása jelent. Senkinek nem tartanak fegyvert a fejéhez, hogy állandóan rántott húst egyen sült krumplival – mondta Veres Orsolya, a Diófa vendéglő és az Anyám Tyúkjai étterem tulajdonosa, aki szerint arra kell odafigyelni, hogy ne hevítsék túl az olajat, és hogy a panírból belehulló morzsalék ne égjen meg benne.