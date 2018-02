Lángossal melegített a fánkevő verseny egyik győztese - fotók

Ebben az évben több mint ötven kézműves csatlakozott a Szent István téri télbúcsúztatóhoz. A programok már szombat délelőtt elkezdődtek, melyek közül az egyik legnépszerűbb a fánkevő verseny volt. Ezen több fordulóban 10 és 11 óra között több mint 20 éhes és elszánt versenyző tette próbára ügyesség.A szervezők a fánkokat fellógatták, a versenyzőknek pedig a kezük használata nélkül kellett megenniük az édességet.Az első körben kiegyenlítetlennek bizonyultak az erőviszonyok, a legkisebb és a legnagyobb versenyző között jelentős különbség mutatkozott a korukat és a méretüket illetőnek is. Ez azonban nem szegte kedvét a négy versenyzőnek: Hegedűs Hannának, Molnár Csillának, Gera Gábornak és Puskás Eszternek.– Nyeljed is! – érkezett a szülői utasítás a szurkolótábor soraiból, ahol megtudtuk, Hannának nem kellett volna annyi virslit ennie reggelire, akkor jobban csúszna a fánk.Az első futam győztese, a mezőnyből testi adottságaival is kimagasló Gera Gábor elmondta, már tavaly is részt vett a rendezvényen, reggelire lángos evett, azzal melegített a megmérettetésre. A verseny után pedig egy kis gumicukorral fojtotta le a fánkot.Délután a kicsiket a Csiga Duó és Pasenkó Bohóc interaktív műsora szórakoztatja. A téren egész nap ki lehet próbálni a kosaras körhintát, lufi hajtogatást, óriási színes építőkockákat és a póni lovaglást is.14:00-tól a tér vendégei a busók Mohácsról, majd a Mohácsi Sokacok Olvasóköre Hagyományőrző Tánccsoport műsora a Busó avató sokac tánc következik.A víztorony délelőtt 10-től délután 16 óráig látogatható kedvezményes áron, 220 forintért, 6 éves kor alatt a belépés és a lépcsőzés ingyenes.A télbúcsúztatás leglátványosabb része 17.30-kor kezdődik a Dugonics téren, ahonnan néptáncosok és busók kísérik a télboszorkányt a Szent István térre, ahol 18 órakor a gondokkal együtt elégetik a télbanyát.