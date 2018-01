Langyos eső simítja arcunkat ma a 8 fokban, de hétvégén havazhat is

Megfagyott belvíz a Hortobágyon. Fotók: MTI

Kiteljesedik a kora tavasz ezen a szép januári pénteken:, amit 80 százalékos valószínűséggel kapunk meg. Ha hóról lenne szó, biztos beütne a 20 százalék, de így valószínűbb, hogy elázunk, mint hogy nem. Éjszaka is csak 4 fokig csökken a hőmérséklet, aztán holnap nem is nagyon emelkedik - de, és, és kiderült: péntek estig két front is érinti térségünket. Kezdetben melegedés várható, majd pénteken napközben már érkezik a hideg. Éjszaka szórványosan számíthatunk esőre, északkeleten hóra, ott helyenként havas eső, ónos eső is lehet, délnyugaton a legkisebb a csapadék esélye. Pénteken általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, délelőtt északkeleten lehet szakadozottabb a felhőzet, estétől északnyugaton csökken. Főként az ország déli részén számíthatunk több helyen esőre. A délnyugati szél péntek hajnalig többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. Napközben északkeleten lesz élénk a nyugati, délnyugati szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +5, a legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 3 és 8 fok között valószínű.

1919 - Károlyi Mihály lesz az első Magyar Köztársaság (nem ideiglenes) elnöke; a vendvidéki vezetők Belatincon döntenek a Magyarországtól való elszakadásról (Szlovenszka krajina).



1969 – A prágai nemzeti múzeum előtt felgyújtja magát Jan Palach, egy cseh diák a szovjet megszállás elleni tiltakozásául.



1901 – Az István főherceg Szálló különtermében megalakul a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ).



2006 – A szlovák légierő AN-24 típusú repülőgépe – koszovói békemisszióból hazatérő katonákkal – becsapódott a Borsó-hegy gerincébe, Hejce község külterületén pilótahiba miatt.

1809 – Edgar Allan Poe amerikai költő, novellista, újságíró († 1849)

1921 – Mészöly Miklós Kossuth-díjas magyar író, († 2001)

1943 – Janis Joplin amerikai blues-énekesnő († 1970)

2006 – Agárdy Gábor Jászai- és Kossuth-díjas színművész, a nemzet színésze (* 1922)

a Máriók és Sárák mellett mindenkit, aki az Absa, Gajána, Gréta, Gréte, Kanut, Kenéz, Margit, Margita, Margitta, Margó, Máriusz, Márta, Sári, Sarolta, Sáron, Senon, Szelli, Szulikó, Szulita, Szultána, Vázsony, Veron, Verona vagy Veronika névre hallgat.Ez a nap 2012. decembere óta