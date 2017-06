Lánykérés a Deja Vu-n, a Millenium legnagyobb slágerei és bebizonyítottuk, három X felett is lehet bulizni!

– A helyi rádió játékán azt nyertem, hogy a Deja Vu fesztiválon fellépők közül valaki a mikrofonba bemond egy általam megírt üzenetet a közönség előtt. Nem volt kérdés, hogy ebben a barátnőm kezét akarom megkérni – mondta Király József A 41 éves szegedi férfi nagy kérdését szombat délután olvasta fel a Groovehouse énekesnője éppen a banda Hol vagy, nagy szerelem? című száma előtt. József térdre ereszkedett, így kérte meg a tomboló tömeg előtt Andrikó Éva kezét, aki a gesztustól meghatódva mondott igent szíve választottjának.– Másfél éve vagyunk egy pár, de fél éve már együtt élünk, így lakva is megismertük egymást. Nekem az első, Évának a második házassága lesz. Van két gyereke, akiket imádok, és ők is szeretnek engem. Sajnos egész héten dolgoztam, ezért a gyűrűt még nem tudtam megvenni, de hamarosan ezt is pótolom – mondta boldogan már az „Igen" tudtában József. A pár tavaly is kinn volt a Deja Vu-n. Mint mondták, ezek az együttesek zenéjükkel a fiatalságukat hozzák vissza. Tavaly a Culture Beat tetszett nekik a legjobban, akik idén is tiszteletüket tették a fesztiválon. A férfiak nem csak a szerelem és a retró zene, de a Bajnokok Ligája döntőjének lázában is égtek szombaton. Sobester Zsolt Juventus-mezben, sálban és zászlóval szórakozott baráti társaságával a Partfürdőn. – Negyed kilencre hívtam taxit, ami visz be az egyik belvárosi étterembe, ahol a reálos barátommal nézzük végig a döntőt. A páromtól erre a két órára kimenőt kaptam a fesztiválról. Hétvégén is dolgozom, így a BL-döntő napjára eleve szabadságot vettem ki, de mivel a Deja Vu-n is minden évben itt vagyunk, egyik nagy eseményről sem akartam lemondani – mondta a pénteken 45. születésnapját ünneplő férfi. A Sobi becenevű férfinak végül szombaton nem volt oka ünnepelni: bizton állította, hogy szeretett Juventusa 2–0-ra legyőzi a spanyol csapatot, ám az olaszok végül 4–1-re kikaptak a királyi gárdától.A Deja Vu fesztivál három napja alatt több ezren látogattak ki az újszegedi Partfürdőre.